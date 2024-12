Flut im Meerwasser-Hallenbad

Einmal im Jahr lässt der Kurverein Neuharlingersiel e.V. in seinem großen Schwimmbecken das Meerwasser ab, um die jährlichen Wartungsarbeiten durchzuführen.



Nach umfassenden Wartungs- und Reinigungsphase freut sich Kay Renz, Leiter des Meerwasser-Hallenbads des Kurverein in Neuharlingersiel über die Wiedereröffnung des Schwimmbereichs im BadeWerk Neuharlingersiel. „Ab Freitag, den 13. Dezember 2024, um 08:00 Uhr, können unsere Gäste wieder in das 31 Grad warme Nordseewasser eintauchen und die Vorzüge unseres Hallenbades genießen“, so Renz.



In der vergangenen Woche wurde das große Schwimmbecken nach Ablassen des Wassers gründlich überprüft und aufbereitet. Dabei wurden beschädigte Fliesen ausgetauscht, Fugen erneuert und die Seewasser-Filteranlagen gewartet. Auch die Dampfbäder, Schwallduschen und Massagedüsen wurden einer sorgfältigen Inspektion unterzogen.



Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen und das Meerwasser ist wieder in das Becken eingelassen. Bis zur Wiedereröffnung werden noch Restarbeiten um das Becken, in den Umkleiden und Duschen vollendet. „Wir sind sehr zufrieden, dass alles reibungslos ablief“, so Matthias Schuster, Leiter des Bauhofs der Kurverein Neuharlingersiel e.V..



Melanie Vanderschot, Leiterin des Badewerks freut sich schon auf alle Badegäste, die am Freitag, den 13. Dezember, ab 12:30 Uhr beim Adventsschwimmen dabei sind.



„An diesem Tag erstrahlt das Thalasso-Zentrum beim Adventsschwimmen in vorweihnachtlichem Flair mit Musik, adventlichem Gebäck, Getränken und Spielen für die kleinen Wasserratten. Für die Kinder kommt auch der Nikolaus vorbei und hat Geschenke dabei“, so Melanie Vanderschot.



Öffnungszeiten Meerwasser-Hallenbad



Montag: 12.00 – 20.00 Uhr freies Schwimmen



Dienstag: 08.00 – 09.30 Uhr Frühschwimmen * | 12.00 – 18.00 Uhr freies Schwimmen | 19.00 bis 20.30 Uhr Abendschwimmen*



Mittwoch: 12.00 – 18.00 Uhr freies Schwimmen (Ab 18.30 Uhr startet der Kurs Aqua-Power)



Donnerstag: 08.00 bis 09.30 Uhr Schwimmgymnastik* | 12.00 – 18.00 Uhr freies Schwimmen



Freitag: 08.00 bis 09.30 Uhr Frühschwimmen* | 12.30 bis 18.00 Uhr freies Schwimmen



Samstag: 10.00 – 18.00 Uhr freies Schwimmen



Sonn- und Feiertage: 10.00 – 18.00 Uhr freies Schwimmen * nur für Erwachsene



Kurverein Neuharlingersiel e.V.

Edo-Edzards-Str. 1

26427 Neuharlingersiel

