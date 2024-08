Krabben fangen mit Schlickschlitten und Reuse oder Plattfische mit der Hand greifen – wie soll das gehen? Museumspädagoge Martin Kattmann nimmt Kinder und Erwachsene am Freitag, 30. August um 19 Uhr mit auf eine Entdeckungsreise durch die Fischereiabteilung im Groot Hus des Deutschen Sielhafenmuseums in Carolinensiel. Mit vielen anschaulichen Beispielen und Material zum Ausprobieren erklärt er die alten Fangmethoden im Watt bis hin zur heutigen Kutterfischerei. Das Besondere: Außer der Gruppe befinden sich keine Gäste mehr in den Abendstunden im Museum. Und: Die unterhaltsame Führung klingt mit einem Getränk auf dem historischen Segelkutter GEBRÜDER AZ:5 im Museumshafen aus. Das exklusive Angebot ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren geeignet.Karten sind im Vorverkauf im Groot Hus des Sielhafenmuseums, Am Hafen Ost 8, unter der Telefonnummer 04464-86930 oder online unter www.carolinensiel.de/veranstaltungskalender erhältlich.