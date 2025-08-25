Kontakt
Finale der Silent Disco 2025: Tanzen am Strand und im Seepark

Die Silent-Disco-Reihe in Dornumersiel geht in die letzte Runde: Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen im Juni stehen nun die Termine am 28. August und 4. September an – jeweils von 18:30 bis 21:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am 28. August steigt die Silent Disco direkt am Strand von Dornumersiel, rund um den NIVEA-Ball und mit Blick aufs Wasser. Am 4. September wird im Seepark West getanzt, an der Seeparkbühne mitten im Grünen.

Das Konzept: Besucher erhalten kabellose Kopfhörer und wählen aus drei Musikkanälen, die live von zwei DJs bespielt werden:
  • Freilenzen-Music: Summer House zum Abschalten
  • Hier spielt die Elektronik: Dance, House, EDM & Techno
  • Gute Laune garantiert: Rock, Pop, Schlager und Stimmung
Die ersten beiden Termine – auf der Eventfläche am Campingplatz und im Meerwasserfreibad – haben gezeigt: Das Format begeistert. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, bei entspannter Atmosphäre und frischer Nordseeluft zu tanzen.

Auch bei den kommenden Terminen gibt es wieder ein kleines gastronomisches Angebot vor Ort.

Aufgrund der positiven Resonanz ist geplant, die Silent-Disco-Reihe auch im kommenden Jahr fortzusetzen. Die Termine für 2026 werden rechtzeitig auf dornum.de bekannt gegeben.

Weitere Infos unter: https://www.dornum.de/erlebnisse/veranstaltungen/top-events/silent-disco 

Tourismus GmbH Gemeinde Dornum

Lina Caspers
Marketing
Telefon: 04933 911126
E-Mail: l.caspers@dornum.de

dornum.de

