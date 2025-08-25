Finale der Silent Disco 2025: Tanzen am Strand und im Seepark

Am 28. August steigt die Silent Disco direkt am Strand von Dornumersiel, rund um den NIVEA-Ball und mit Blick aufs Wasser. Am 4. September wird im Seepark West getanzt, an der Seeparkbühne mitten im Grünen.
Das Konzept: Besucher erhalten kabellose Kopfhörer und wählen aus drei Musikkanälen, die live von zwei DJs bespielt werden:
- Freilenzen-Music: Summer House zum Abschalten
- Hier spielt die Elektronik: Dance, House, EDM & Techno
- Gute Laune garantiert: Rock, Pop, Schlager und Stimmung
Auch bei den kommenden Terminen gibt es wieder ein kleines gastronomisches Angebot vor Ort.
Aufgrund der positiven Resonanz ist geplant, die Silent-Disco-Reihe auch im kommenden Jahr fortzusetzen. Die Termine für 2026 werden rechtzeitig auf dornum.de bekannt gegeben.
Weitere Infos unter: https://www.dornum.de/erlebnisse/veranstaltungen/top-events/silent-disco
Tourismus GmbH Gemeinde Dornum
Lina Caspers
Marketing
Telefon: 04933 911126
E-Mail: l.caspers@dornum.de
dornum.de