Filzkurse für Erwachsene und Kinder im MoorInformationsZentrum

Das MoorInformationsZentrum (MoorIZ) Ahlenmoor bietet am 16. und 17. April Filzkurse für Kinder und Erwachsene an. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, am 16. April teilzunehmen. Interessierte Erwachsene können dann am folgenden Tag, dem 17. April, teilnehmen.Am 16. April 2025 findet um 14:30 Uhr der Kurs für Kinder statt. Trockenfilzen ist für die Kinder eine kreative und spaßige Aktivität, die nicht nur die Fantasie anregt, sondern auch die Feinmotorik fördert. Die jungen Teilnehmenden können an diesem Nachmittag unter Anleitung – angelehnt an die Osterzeit – einen süßen Hasen filzen.Um den Hasen zu gestalten, wird bunte Wolle und eine spezielle Filznadel verwendet. Die Kinder können den Körper formen, Ohren und Gesicht hinzufügen und so ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das Trockenfilzen ist einfach und macht viel Spaß – ideal für einen kreativen Nachmittag. Der Kurs dauert etwa eineinhalb Stunden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.Während die Kinder filzen, können sich Eltern im Café-Restaurant Torfwerk entspannen. Die Mindestteilnehmerzahl für den Kinderkurs beträgt zehn Personen. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 15. April 2025 erforderlich. Die Kosten pro Kind belaufen sich auf 17 €, inklusive 4 € Materialkosten.Am 17. April 2025 von 17:00 bis 18:30 Uhr findet der Filzkurs für Erwachsene statt. Dabei wird Schafwolle verwendet – ein natürliches Material mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten. Während des Kurses können die Teilnehmenden ein gelocktes Schaf aus Filz kreieren. Da weltweit 500 bis 600 verschiedene Schafsrassen existieren, sind der Gestaltung des Filzschafs keine Grenzen gesetzt. Vorkenntnisse sind auch hier nicht erforderlich, und die Mindestteilnehmerzahl liegt ebenfalls bei zehn Personen.Am Ende des Kurses dürfen die Teilnehmenden ihr Filztiere natürlich mit nach Hause nehmen.Eine verbindliche Anmeldung für die Kurse ist jeweils bis einen Tag vor Kursbeginn möglich, unter der Telefonnummer 04757-8189558 oder per E-Mail an mooriz@ahlenmoor.de . Weitere Informationen sind auf der Webseite www.ahlenmoor.de verfügbar.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:im AuftragMichael JohnenTel. (04751) 919-146Teamleitung TourismusBüro Wallstraße 12Samtgemeinde Land HadelnMarktstraße 2121762 Otterndorf