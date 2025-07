Feldhausen lädt ein zum 9. Seifenkistenrennen – Spaß, Spannung und kreative Gefährte

Wer Lust auf ein unterhaltsames Spektakel mit Tempo, Teamgeist und originellen Fahrzeugen hat, sollte sich das kommende Wochenende vormerken: Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juli, findet in Feldhausen bereits zum neunten Mal das beliebte Seifenkistenrennen statt. Die Dorfgemeinschaft Feldhausen erwartet wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher, wenn sich das beschauliche Butjadinger Örtchen in eine Rennstrecke der besonderen Art verwandelt.Das Event startet am Samstagnachmittag ab 15 Uhr mit dem Qualifying, bei dem die Teams ihre Seifenkisten auf Herz und Nieren testen können. Am frühen Abend gibt es ein Rennen der ExtraKlasse: Wer ist der schnellste Bürgermeister des Landkreises Wesermarsch? Anfeuern ist gerne gesehen! Der Abend klingt mit einer gemütlichen Aftershowparty aus.Der Sonntag beginnt ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Ab 11 Uhr stimmt der Shantychor Butjenter Blinkfüer ein und verlagert das Hafenkonzert nach Feldhausen an den Deich. Ab 13.00 Uhr geht es dann bei den eigentlichen Rennen so richtig um die Wurst: erst gibt es noch einen Probedurchgang zum Warmwerden, danach werden zwei Wertungsrennen durchgeführt. Gegen 16 Uhr ist die Siegerehrung geplant.Gefahren wird in drei Kategorien: Kinder, Erwachsene und die beliebte Fun-Klasse, bei der nicht die Geschwindigkeit, sondern die Kreativität der Fahrzeuge im Vordergrund steht. Über 15 Teams haben sich angemeldet – darunter auch einige weiter gereiste Teams.„Sicherheit steht an erster Stelle“, betont Hauptorganisator Johann Evers. Deshalb gelten klare bauliche Vorgaben und Helmpflicht für alle Fahrerinnen und Fahrer.Die Dorfgemeinschaft Feldhausen freut sich auf ein fröhliches, familienfreundliches Wochenende mit vielen Zuschauerinnen und Zuschauern – und auf ein Rennen, das nicht nur durch Tempo, sondern auch durch Kreativität und Gemeinschaftsgeist begeistert. Die Veranstaltung findet am 12. und 13.Juli 2025 am Deich in Feldhausen, 26969 Butjadingen statt. Der Eintritt ist frei.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KGTina TönjesStrandallee 6126969 ButjadingenTel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de