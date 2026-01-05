Existentielle Rückkehr: „Der Untergang der Excelsior“
Inspirierende Geschichten von der Insel Juist, die die Perspektive weiten
„Rückkehr“ – Monatsthema Dezember im Juister Online-Magazin „Seezeichen“
Im Dezember erzählt das Online-Magazin „Seezeichen“ die Geschichte des Schiffes Excelsior. Am 2. Februar 1866 verlässt das Frachtschiff Excelsior den englischen Hafen Hull Richtung Hamburg. An Bord sind 16 Besatzungsmitglieder, Kapitän William Newton, seine Frau und einige Passagiere. Zwei Tage später gerät das Schiff in einen Orkan und läuft vor Juist auf eine Sandbank. Viele Menschen sterben, Überlebende müssen sechs Tage in der Takelage ausharren, bis eine Rettung möglich ist.
Die Geschichte wurde von Georg W. Kampfer in einem Buch dokumentiert und zeigt die Gefahren der Nordsee und die menschliche Sehnsucht nach Heimkehr. Die Geschichte wurde unter anderem auch im Rahmen von Theaterstücken aufgearbeitet.
Online-Magazin „Seezeichen“ der Kurverwaltung Juist
Das Online-Magazin „Seezeichen“ erzählt Geschichten über Menschen, Natur und Besonderheiten der Insel: Wie riecht Urlaub? Welchen Einfluss haben Gezeiten auf das Leben? Oder welche Rolle spielen Achtsamkeit und Weite im Alltag?
Im Online-Magazin erscheint jeden Monat eine neue Ausgabe mit hochwertigen Beiträgen, jeweils zum übergreifenden Leitthema des Monats. Die Themen reichen von „Freiheit“ über „Gezeiten“ bis hin zu „Stille“ und zeigen die vielen Facetten des Insellebens auf Juist und erzählen Geschichten von der Insel und vom Meer.
„Das Seezeichen ist für uns ein Wegweiser – wie ein Leuchtturm oder ein ähnliches Zeichen im Meer“, so Julia Findeisen vom Redaktionsteam. Inspiriert von der autofreien Insel Juist mit ihrer Ruhe, dem Wattenmeer und der Weite, möchte das Magazin Einblick geben, berühren und Orientierung schenken.
Das Online-Magazin ist kostenfrei zugänglich für alle: https://seezeichen.juist.de/
Über Juist:
Trotz der geringen Größe der Insel von ca. 17 km in der Länge und nur ca. 500 m Breite, ist Juist ein Ort, an dem jede Windböe eine Geschichte erzählt. Zwischen Nordsee und Watt entsteht hier Raum für Gedanken, Begegnungen und Inspiration. Die autofreie Insel lebt im Rhythmus von Wind und Gezeiten. Diese besondere Atmosphäre macht Juist zum idealen Nährboden für Geschichten, wie sie im Online-Magazin Seezeichen erzählt werden: ehrlich, entschleunigt und nah am Leben auf der Insel.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
