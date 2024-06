Erweiterte Ferienöffnungszeiten im Greetsieler Wohlfühlbad „Koppke“

Das Koppke in Greetsiel präsentiert nach umfangreichen Renovierungsarbeiten ein modernes Saunabad mit Außen- und Innensauna, Dampfbad und Schwimmbecken. Das Koppke bietet ein entspanntes und erfrischendes Ambiente, das nicht nur für Erholung und Entspannung steht, sondern auch die traditionelle ostfriesische Gemütlichkeit im modernen Stil widerspiegelt. Wie bei der traditionellen ostfriesischen Teezeremonie erleben Sie hier Momente der Ruhe, Entspannung und den ganz besonderen ostfriesischen Charme.Ab Montag, dem 01. Juli bis einschließlich Mittwoch, 21. August gelten im Koppke dieMo., Di., Do.: 11:00 Uhr – 18:00 UhrMi. & Fr.: 12:00 Uhr – 18:00 UhrSa. & So.: 10:00 Uhr – 18:00 UhrMo., Di., Do., Fr.: 11:00 Uhr – 22:00 UhrMi.: Damensauna von 09:00 Uhr – 22:00 UhrSa. & So.: 10:00 Uhr - 18:00 UhrFr., 28.06.2024 / 16:00 Uhr – 22:00 Uhr Wellnesstag Motto: EuropameisterschaftDi., 16.07.2024 / 16:00 Uhr – 22:00 Uhr Wellnesstag Motto: Fantasia, im Land der TräumeDo., 22.08.2024 / 16:00 Uhr – 22:00 Uhr Wellnesstag Motto: SummertimeMo. – Fr.: 15:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches SchwimmenSa. - So.: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr öffentliches SchwimmenBesonderheiten (keine Anmeldung erforderlich):Di. & Do.: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr AquafitnessMi. & Fr.: 08:30 Uhr – 10:00 Uhr Seniorengymnastik & SeniorenbadenMi. & Fr.: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr BabyschwimmenMo., Di., Do., Fr: 14:00 Uhr – 22:00 Uhr allg. SaunaMi.: 09:00 Uhr – 22:00 Uhr DamensaunaSa. - So. 10:00 Uhr – 18:00 Uhr allg. SaunaBesonderheiten:Mo., Mi., Fr.: 18:00 Uhr – 21:00 Uhr Saunabaden (Schwimmbad steht exklusive den Saunagästen zur Verfügung)Gästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18maike.habben@greetsiel.de