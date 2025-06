Erstmals in Dornumersiel: Silent Disco an vier Terminen

Dornumersiel bringt frischen Schwung ins Veranstaltungsprogramm: Erstmals findet in diesem Jahr eine Silent Disco statt. Dabei wird unter freiem Himmel getanzt – jedoch nicht wie gewohnt über Lautsprecher, sondern über Funkkopfhörer. Die Gäste wählen selbst aus drei Musikkanälen, welche Songs sie hören möchten. So entsteht ein individuelles Musikerlebnis – ganz leise, aber mit viel Bewegung.03. Juni auf der Eventfläche am Campingplatz19. Juni im Außenbereich des Meerwasserfreibads Dornumersiel28. August am NIVEA-Ball04. September auf der SeeparkbühneJeweils von 18:30 bis 21:00 Uhr.Das musikalische Angebot verteilt sich auf drei Kanäle: Kanal 1 bietet entspannten Summer House, Kanal 2 bringt Dance, House, EDM und Techno, während Kanal 3 mit einer Mischung aus Rock, Pop und Schlager für gute Laune sorgt. Zwei DJs sorgen gleichzeitig für abwechslungsreiche Musik. Der Eintritt ist kostenlos. Funkkopfhörer werden vor Ort bereitgestellt. Für das leibliche Wohl sorgt ein kleines gastronomisches Angebot. Mit der Silent Disco erweitert die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum das Veranstaltungsprogramm um ein modernes Format, das sich wunderbar in das entspannte Lebensgefühl vor Ort einfügt – ganz im Sinne des Freilenzens.Informationen zu den Veranstaltungen: https://www.dornum.de/erlebnisse/veranstaltungen/top-events/silent-disco Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Tourismus GmbH Gemeinde DornumMarketingTelefon: 04933 911126E-Mail: l.caspers@dornum.de