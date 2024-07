Erstes Spray-WATT Graffiti Festival in Wilhelmshaven

Vom 02. bis 04. August 2024 findet das erste Spray-WATT Graffiti Festival in Wilhelmshaven statt. Austragungsort dieses besonderen Events ist das Parkhaus in der Peterstraße gegenüber des ehemaligen Stadthallenkomplexes, das während des Festivals durch die kreativen Werke zahlreicher GraffitiKünstler verschönert wird.



Die Idee zur Verschönerung des Parkhauses wurde dem Rat der GGS vorgeschlagen, der diese begeistert aufnahm. Das Organisationsteam, bestehend aus Daniel Treptow, Kristof Willig sowie Thorben Ide und dem Geschäftsführer der Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH, Michael Diers, hat es geschafft, mehr als 70 Graffiti-Künstler aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland für das Festival zu gewinnen.



In Kooperation mit dem etablierten internationalen StreetArt-Festival, das zeitgleich im Bereich Marktstraße/NordseePassage/Valoisplatz stattfindet, entsteht ein einzigartiges Erlebnis, das die Vielfalt und Kreativität der Straßenmalenden- & Graffiti-Szene feiert. Besonders freut sich der Message Hip-Hop Store, der sein 25-jähriges Jubiläum im Rahmen des Festivals begeht und einen Stand für interessierte Besucher aufbauen wird.



Unter den teilnehmenden Künstlern finden sich renommierte Namen der internationalen Graffiti-Szene. Bates aus Dänemark wird mit seinem klassischen Style Writing und beeindruckenden Buchstabenformen begeistern. Loomit, eine deutsche Legende aus München, ist für seine detailreichen und großflächigen Werke bekannt, die weltweit Anerkennung finden. Dejoe aus Berlin besticht durch geometrische Präzision und innovative Designs, während Poet aus Deutschland mit einzigartigen Stil- und Buchstabenkombinationen beeindruckt. Auch Scotty76, bekannt für seine farbenfrohen und dynamischen Graffitis, und Some, der durch ausdrucksstarke Charaktere und kunstvolle Schriftzüge besticht, werden ihre Werke in Wilhelmshaven präsentieren.



Besonders stolz sind die Veranstalter auch auf die Teilnahme talentierter weiblicher Graffiti-Künstlerinnen wie Foxy, CHY, Kisha und weitere, die mit ihren einzigartigen Stilen die Vielfalt des Festivals bereichern. Neben diesen internationalen Größen werden auch lokale Talente wie Skore76, Chekone, Kry82 & Yety ihre Kunstwerke präsentieren.



Zusätzlich zu den beeindruckenden Graffiti-Kunstwerken wird das Festival von vier DJs musikalisch begleitet, die für die passende Unterhaltung sorgen.



Das Spray-WATT Graffiti Festival verspricht ein außergewöhnliches kulturelles Erlebnis zu werden und lädt alle Kunstliebhaber ein, die farbenfrohen und kreativen Werke zu bestaunen.



Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Banter Deich 2

26382 Wilhelmshaven

