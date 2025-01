Erster Wangerooge-Podcast „Inselliebe“ ist online

Wangerooge startet mit einem Podcast ins neue Jahr. Ab sofort können Interessierte in monatlichen Episoden spannende Einblicke in das Leben auf der Ostfriesischen Insel gewinnen. Die erste Folge des Podcasts „Inselliebe“ ist bereits online und wartet mit einem besonderen Gast auf alle Zuhörer. In der Auftaktfolge begrüßt die Kurdirektorin von Wangerooge den Leuchtturmwärter der Insel als ersten Gast. Gemeinsam sprechen sie über das historische Wahrzeichen, spannende Geschichten aus dem Alltag und die Bedeutung des Leuchtturms für die Insel. Natürlich teilt die Kurdirektorin auch aktuelle Neuigkeiten und Insider-Informationen rund um Wangerooge im Podcast. „Unser Ziel ist es, Wangerooge hörbar zu machen“, erklärt die Rieka Beewen, Kurdirektorin der Insel. „Mit dem Podcast möchten wir sowohl Insulanerinnen und Insulaner, als auch Gästen die Möglichkeit geben, die Insel aus einer neuen Perspektive zu erleben – informativ, unterhaltsam und authentisch.“Der Podcast richtet sich an alle, die mehr über das Inselleben, spannende Persönlichkeiten und besondere Geschichten erfahren möchten. Ob kuriose Anekdoten, Einblicke hinter die Kulissen oder nützliche Tipps für den nächsten Inselbesuch – jede Folge wird ein neues Highlight beleuchten. Der Podcast ist ab sofort kostenlos auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren verfügbar. Neue Episoden erscheinen regelmäßig, und die Themen werden vielfältig und abwechslungsreich bleiben – vom Naturschutz über kulturelle Events bis hin zu persönlichen Geschichten der Inselbewohner.Hören Sie in die erste Folge rein und werden Teil unserer Insel-Community.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung WangeroogeObere Strandpromenade 326486 Wangerooge