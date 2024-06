Eröffnung des EWE-Nordseelaufs mit der Startetappe in Greetsiel am Samstag, 8. Juni 2024

Liebe Nordseeläuferinnen und -läufer,die Spannung steigt, die Vorfreude ist riesig - nur noch 5 Tage bis zum Start des EWE Nordseelaufs 2024! Seid ihr bereit für das ultimative Laufabenteuer entlang der wunderschönen Nordseeküste?Bereitet euch auf atemberaubende Strecken, frische Meeresluft und eine unvergleichliche Atmosphäre vor. Ob als ambitionierte Läuferinnen oder als begeisterte Zuschauerinnen – dieses Event wird ein Highlight für alle!Wir starten den Lauf mit der wunderschönen Strecke von Greetsiel! Begleite uns auf dieser unvergesslichen Reise entlang der Nordseeküste und entdecke die Schönheit dieser einzigartigen Landschaft. Pack deine Laufschuhe ein und sei dabei!Anmeldungen auch für Kurzentschlossene auf www.nordseelauf.com und direkt vor Ort bis Samstag 14 Uhr möglich:Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass es auch wie letztes Jahr möglich ist, sich bei jeder Etappe des EWE Nordseelaufs direkt vor Ort anzumelden!Egal, ob ihr euch spontan entscheidet oder es bisher einfach nicht geschafft habt, euch online anzumelden – ihr habt jetzt die Chance, bei jedem Start dabei zu sein. Kommt einfach rechtzeitig zu der jeweiligen Etappe, meldet euch an und lauft mit uns entlang der wunderschönen Nordseeküste!Lasst euch dieses Highlight nicht entgehen und seid Teil unseres Laufabenteuers! Wir freuen uns auf euch und eure sportlichen Leistungen!Startplatz für die 10 Kilometer-Etappe ist um 15:00 Uhr beim Sportplatz des TV Greetsiel in der Okko-tom-Brook-Straße.Hier das genaue Programm:13:00 - 14:15 Uhr Shanty-Chor "Chor der Königlichen Navigationsschule Timmel e.V."14:30 - 15:00 Uhr Begrüßung15:00 Uhr Startschuss15:15 - 16:30 Uhr Musikalische Begleitung16:30 - 17:15 Uhr Matze Live Musik17:30 - 18:15 Uhr Siegerehrung18:15 - ca. 19:00 Uhr Matze Live MusikDie weiteren Etappen sind:09.06. Spiekeroog10.06. Dornum11.06. LangeoogPausentag13.06. Carolinensiel14.06. Dorum – Neufeld15.06. CuxhavenStatistische Zahlen für das Jahr 2023:Gästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum,Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/... Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18maike.habben@greetsiel.de