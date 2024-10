Eröffnung 4. Lichtertage 2024 mit „Flames of Water“ am Montag, 14. Oktober 2024!

19:00 Uhr: Live-Auftritt der Band Maja

20:00 Uhr: Erste Aufführung der Wasser- und Lichtershow „Flames of Water“

20:15 Uhr: Zweiter Auftritt der Band Maja

21:00 Uhr: Zweite Aufführung der Wasser- und Lichtershow

Tour 1 (14.–16.10.): Woquard, Pewsum, Canum, Freepsum, Woltzeten

Wenn die Tage im Herbst wieder kürzer werden, lädt die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel in jedem Jahr zu den Krummhörner Lichtertagen ein. Die Krummhörner Lichtertage starten in diesem Jahr mit einem besonderen Highlight: der spektakulären Wasser- und Lichtershow „Flames of Water“, die am Montag, den 14. Oktober 2024, um 19:00 Uhr auf dem Marktplatz in Pewsum vor der Manningaburg stattfindet. Zum ersten Mal wird die Eröffnungsveranstaltung durch eine beeindruckende Inszenierung ergänzt, bei der Licht und Wasser auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen.Im Zentrum der Show steht ein 10 Meter langes Wasserbecken, in dem die Wassershow präsentiert wird. Dabei werden bis zu 2.500 Liter Wasser pro Minute in beeindruckenden Fontänen in die Höhe geschossen, die von farbenfrohen Lichteffekten begleitet werden. Das Zusammenspiel von Wasser und Licht schafft eine atemberaubende Atmosphäre, die die Besucher in Staunen versetzen wird.Zusätzlich zur Wassershow sorgt die Band „Maja“ mit ihrem Live-Auftritt für musikalische Unterhaltung. Die Band „Maja“ ist seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschsprachigen Musikszene und begeistert mit gefühlvollen, authentischen Songs. Ihre Musik reicht von melancholischen Balladen bis hin zu energetischen Pop- und Rock-Songs, die das Leben in all seinen Facetten beschreiben. Die Band „Maja“ überzeugt mit ihrem vielseitigen Coverprogramm „Songs about life“, dassMusik von Künstlern wie Gregor Meyle, Herbert Grönemeyer, Melissa Etheridge und vielen anderen umfasst. Ihre energiegeladenen und emotionalen Auftritte versprechen einen unvergesslichen Abend.Neben der Eröffnung in Pewsum erwartet die Besucher während der gesamten Lichtertage vom 14. bis 27. Oktober eine faszinierende Illumination der Krummhörner Kirchen. Die von Lichtkünstler Derk Trei gestalteten Szenarien erwecken die Kirchenbauten ab 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr in den verschiedenen Warfendörfern der Krummhörn zum Leben.Weitere Infos unter https://www.greetsiel.de/veranstaltungen/krummhoerner-lichtertage Gästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Nähere Infos erhalten Sie bei:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-Greetsielmaike.habben@greetsiel.deDie Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-Greetsiel