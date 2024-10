Ein Wochenende voller Dankbarkeit, Tradition und Gemeinschaft – das Erntedankfest am Erlebnismuseum Bockwindmühle Dornum hat am 6. Oktober 2024 nicht nur die goldene Herbstsonne, sondern auch die Herzen der vielen Besucher erleuchtet. Die jahrhundertealte Mühle wurde zum lebendigen Schauplatz von Erinnerungen und Begegnungen, die noch lange nachhallen werden.



Der Samstag startete mit einem Hauch von Nostalgie: 40 ehemalige Schüler, die vor 47 Jahren das Gymnasium in Norden besuchten, kehrten mit der Museumseisenbahn an diesen besonderen Ort zurück. Zwischen ihnen und vielen weiteren Interessierten herrschte eine besondere Stimmung – eine Mischung aus Wiedersehen, Staunen und Neugierde. Die beeindruckenden Mühlenführungen, insbesondere auch die barrierefreie Führung, zogen große Aufmerksamkeit auf sich und stießen auf großen Dank.



Am Nachmittag brachten dann fast 30 Oldtimer-Traktoren das Gelände zum Beben. Der Treckerkorso, sicher begleitet von zwei Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Dornum, geführt durch Schwittersum und Dornum, war ein Fest für die Augen und Herzen. Begleitet von Dieselgesprächen bei einem gemütlichen Kommers klang der Tag in angenehmer Atmosphäre aus.



Am Sonntag war die Stimmung kaum zu überbieten. Rund um den Getränkewagen wurden, mit weiser Voraussicht, zahlreiche zusätzliche Biertischgarnituren aufgestellt – und das mit gutem Grund: Schon bald waren alle Plätze besetzt. Die Worte von Prädikant Alwin Pfanne, der die Eröffnungsandacht in Plattdeutsch hielt, gingen tief unter die Haut. Mit seiner Predigt zum Thema „Danken können“ berührte er die Seelen der Anwesenden und machte das Fest zu einem besonderen Moment der inneren Einkehr und Dankbarkeit.



Dann füllte sich das Gelände mehr und mehr, und die Besucher strömten in Scharen herbei. Ein Highlight für Groß und Klein: Johannes Goldenstein aus Narp/Utarp, der mit seinem Dreschzug einen kompletten Nachbau einer Holthaus-Dreschmaschine präsentierte, der im Maßstab 1:4 voll funktionsfähig war. Die Augen leuchteten, als frische landwirtschaftliche Produkte feilgeboten wurden, während kunsthandwerkliche Geschenkartikel an kleinen Ständen für den guten Zweck verkauft wurden.



Um 14 Uhr stieg Wilhelm Broeksmid auf eine Erdkarre und zog mit seiner humorvollen Art alle Blicke auf sich. Die Versteigerung wurde zum Spektakel, bei dem besonders die Quitten heiß begehrt waren und zu regelrechten Bietergefechten führten.



Auch kulinarisch ließ das Fest keine Wünsche offen. Die Küche lief förmlich heiß, um alle hungrigen Besucher zu versorgen. Frisches Bier vom Fass und eine Auswahl an alkoholfreien Getränken, Kaffee und leckerer Kuchen rundeten das Angebot ab.



Zum krönenden Abschluss fand die Auswertung der Tombola statt. Unter den zahlreichen Preisen konnte sich Anja Eggert, Second-Hand Buchhändlerin zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr Dornum, über den Hauptgewinn freuen. Auf sie wartet nun ein Wochenende voller Abenteuer mit dem "Nordsee Flitzer", gesponsert von der Tourismus GmbH Dornum.



Das Erlebnismuseum Bockwindmühle Dornum, ein zertifizierter Freilenzer-Betrieb, steht für Entspannung, Chillen und Geselligkeit und die Pflege sozialer Kontakte. Diesen Geist spürte man an jedem Tag des Erntedankfests – ein Flair, das die Besucher wie auch ihre Kinder in seinen Bann zog. Ein herzliches Dankeschön an alle, die dabei waren und vor allem an die fleißigen Museumsmüllerinnen und Müller, die mit ihrem Einsatz solche besonderen Veranstaltungen erst möglich machen.



Wer Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft werden möchte, ist herzlich eingeladen, einfach mal mitzumachen – denn die Bockwindmühle Dornum lebt durch die Menschen, die sie lieben und schätzen.



Erlebnismuseum Bockwindmühle Dornum

Bahnhofstraße 17 A

26553 Dornum

