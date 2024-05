Erlebnismuseum Bockwindmühle Dornum jetzt auch an Werktagen geöffnet

Das Erlebnismuseum Bockwindmühle Dornum wird derzeit von ca. 13 Aktiven betreut. Im Jahr 2023 war es an 31 Sonntagen und/oder Feiertagen geöffnet, zusätzlich zu den durchgeführten Traditionstagen und Sonderveranstaltungen. Außerdem wurden Halbtagesseminare „Vom Korn zum Brot“ mit Klassen der Grundschule Dornum durchgeführt. Mühlenbesichtigungen wurden auch für das Europahaus in Aurich angeboten.



Mittlerweile stoßen die Ehrenamtlichen Museumsmüller/innen an der Bockwindmühle an ihre Belastungsgrenze, da die Öffnungstage immer an einem Sonn- und/oder Feiertag liegen. Die Bockwindmühle von 1626 ist eine bedeutende historische Sehenswürdigkeit in der Gemeinde Dornum und ein wertvolles Kulturerbe. Das Museum hat in den letzten Jahren einen starken Anstieg der Besucherzahlen erlebt, insbesondere im Jahr 2023. Dies zeigt das große Interesse der Besucher an der Mühle und der Geschichte von Dornum.



Um dieser gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden und die Mühle auch an Werktagen für Besucher zugänglich zu machen, wurde Gabi Hampel eingestellt, die zusätzliche Öffnungszeiten ermöglicht. Konkret wird das Erlebnismuseum Bockwindmühle Dornum vom 22. Mai bis 13. September an den Wochentagen Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Dabei kann die Bockwindmühle von innen besichtigt werden. Eine Mühlenführung können Sie digital über Ihr Handy abrufen. Zusätzlich ist in dieser Zeit das Mühlencafe geöffnet, es gibt ein kleines Kuchenangebot sowie Kalt- und Warmgetränke.



Der Tagestourismus spielt eine wichtige Rolle in der Wirtschaft unserer Gemeinde und kann weiter ausgebaut werden. Indem wir die Öffnungszeiten der Bockwindmühle erweitern, tragen wir dazu bei, dass mehr Besucher nach Dornum kommen und die Vielfalt der Sehenswürdigkeiten in unserer Gemeinde erleben können. Dieses Projekt ist zunächst auf das Jahr 2024 beschränkt, aber es ist langfristig angelegt.



