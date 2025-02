Die Nordseeinsel Wangerooge hat eine neue Stimme: Der erste offizielle Podcast ist im Januar gestartet – und bereits nach der ersten Folge ein voller Erfolg! Mit 792 Hörern zum Auftakt, einer hohen Abonnentenquote und Downloads in vielen verschiedenen Ländern zeigt sich, dass das Interesse an Wangerooge weit über die Inselgrenzen hinausreicht. Der Podcast bietet jeden Monat spannende Einblicke in das Leben auf Wangerooge mit Geschichten von Insulanern, aktuellen Infos und besonderen Gästen. In der ersten Folge kam der neue Leuchtturmwärter zu Wort und erzählte von seinem Alltag auf dem historischen Wahrzeichen der Insel. Begleitet wird jede Episode von Kurdirektorin Rieka Beewen, die aktuelle Themen und Neuigkeiten für Gäste und Insulaner*innen präsentiert. „Wir freuen uns sehr über das positive Feedback! Die vielen Zuhörer und Abonnenten zeigen uns, dass Wangerooge nicht nur als Reiseziel, sondern auch als HörErlebnis begeistert“, so Rieka Beewen, Kurdirektorin der Insel. Besonders bemerkenswert ist, dass der Podcast nicht nur in Deutschland Hörer erreicht, sondern bereits in 15 Ländern angehört wurde. Ob ehemalige Gäste, Inselliebhaber oder neugierige Entdecker – die Geschichten von Wangerooge finden international Anklang.Der Podcast ist auf Spotify, Apple Podcasts und weiteren Plattformen verfügbar und erscheint monatlich mit neuen Episoden. Auch für die kommenden Folgen sind spannende Themen und Gäste geplant.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung WangeroogeObere Strandpromenade 326486 Wangerooge