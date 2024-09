Entdecken Sie das historische Rundwarfendorf Rysum – Eine Reise durch Kultur und Geschichte

Das historische Rundwarfendorf Rysum lädt Sie am Montag, dem 16. September 2024 um 14 Uhr zu einer besonderen Führung ein. Tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte Ostfrieslands und erleben Sie während einer zweistündigen Exkursion die kulturellen Schätze dieses malerischen Dorfes.Die Führung beginnt in der evangelisch-reformierten Kirche zu Rysum, wo Sie den einzigartigen Klang der ältesten, noch bespielbaren Orgel Nordeuropas genießen können. Anschließend geht es weiter zur Rysumer Mühle, wo ein erfahrener Müller mit Patent Ihnen die Funktionsweise und Geschichte dieser traditionsreichen Mühle näherbringt.Nach der Besichtigung der Mühle erwartet Sie im gemütlichen Müllerhuus eine traditionelle ostfriesische Teezeremonie. Bei einer Tasse Tee und Rosinenbrot erfahren Sie Wissenswertes über diese bedeutende Tradition der Region.Nutzen Sie diese Gelegenheit und begleiten Sie uns auf eine unvergessliche Reise durch das Rundwarfendorf Rysum, eine Reise voller Kultur, Tradition und Geschichte!Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung in der Tourist-Information Greetsiel (Telefonnummer 04926 / 91880) oder im webshop auf https://shop.greetsiel.de/article/193 ist unbedingt erforderlich.16. September 202414:00 UhrRundwarfendorf Rysum. Start an der Infotafel Rysum, Parkplatz Äußere RingstraßeErwachsene 26,50 € mit NC / 29,00 € ohne NC, Kinder 13,50 € / 14,50Gästeankünfte:146.009 Übernachtungszahlen: 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18maike.habben@greetsiel.de