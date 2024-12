Endspurt fürs Weihnachtsmarkt-Programm mit Anna, Elsa & Olaf

Für den Weihnachtsmann wird’s langsam stressig – doch er nimmt sich noch einmal Zeit, ein letztes Mal den Weihnachtsmarkt in Bremerhaven zu besuchen. Am Sonnabend und Sonntag beschenkt er von 15 bis 18 Uhr Kinder mit Nüssen und Mandarinen, und er wird sich wundern: Denn auf dem Markt folgt kurz vor Weihnachten ein Programm-Highlight dem anderen.Anna, Elsa & Olaf sind die Stars aus dem Disney-Spielfilm „Frozen“ und sie sind ebenfalls an beiden Tagen rund um die Große Kirche und auf dem Theodor-Heuss-Platz in der Bremerhavener Innenstadt unterwegs, um Kinder zu treffen, sich mit ihnen fotografieren zu lassen und Autogramme zu geben. Am Sonntag, 22. Dezember, steht die Große Kirche um 18 Uhr zudem offen fürs „Sing mit“ mit dem Gospelchor „Church People“ aus Langen und Gesangstalent Georgia Balke.Ab Freitag öffnen sich auch noch einmal die Tore der „Kleinen Weihnachtswelt“ auf dem Theodor-Heuss-Platz. Die Besucher können am Adventswochenende handgefertigte Produkte und kulinarische Köstlichkeiten entdecken.Das Weihnachtsmarkt-Programm endet am Montag, 23. Dezember, um 18 Uhr mit einer Feuer- und Lasershow vor dem Kirchenportal. Eine Stunde vorher lädt das Kulturamt am Riesenrad letztmalig zum Singen von Weihnachtsliedern ein.In diesem Jahr bleibt der Markt mit seinen 65 Ständen und Karussells bereits zum dritten Mal in Folge über die Feiertage hinaus bis zum 30. Dezember geöffnet, täglich von 11 bis 21 Uhr. Nur Heiligabend und an den Feiertagen 25. und 26. Dezember bleibt er geschlossen.Laufzeit: bis 30. Dezember, geschlossen am 24., 25., und 26. DezemberÖffnungszeiten: täglich 11 bis 21 UhrKleine Weihnachtswelt: geöffnet an den Adventswochenenden freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags/sonntags von 11 bis 20 UhrDie Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Erlebnis BremerhavenGesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbHH.-H.-Meier-Straße 6,27568 Bremerhaven