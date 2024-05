Ein Wochenende voller Drachen, entspanntem Bummeln und abwechslungsreichen Kulturhighlights

16.05.24:Das Drachenfestival verspricht erneut ein beeindruckendes Spektakel, da sich zahlreiche Drachenenthusiasten aus dem ganzen Land angemeldet haben. Die Besucher:innen dürfen sich auf atemberaubende Flugmanöver der Lenkdrachen, kunstvolle Windspiele und majestätische Drachenexponate freuen, die leicht im Luftstrom gleiten. Am Samstagabend ab circa 21 Uhr steht das faszinierende Nachtfliegen auf dem Programm, bei dem die Drachen mit Lichtern illuminiert werden oder selbst leuchten.Zusätzlich zu den Flugdarbietungen der Profi- und Hobbydrachenlenker erwartet die Gäste ein vielfältiges Rahmenprogramm in den Havenwelten. Die Erlebnis Bremerhaven GmbH bietet Unterhaltung für die ganze Familie, darunter den Walk-Act "Klabauter-Jan", ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg, Schminkstationen und eine Ballonmodellage. In der Drachenbau- und der Piratenschule lassen Kinder ihrer Kreativität freien Raum und erhalten am Ende auch ein Diplom für ihre Leistung. Verschiedene Verpflegungsstände am Havenplatz und im Neuen Hafen locken mit süßen und herzhaften Leckereien.Das Drachenfestival findet am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt und ist für alle Zuschauer:innen kostenfrei zugänglich.Etwa 25 Aussteller:innen nehmen am Bürgerbummel in der Innenstadt bei der Großen Kirche teil. Sie präsentieren ihre Waren sowohl am Samstag von 11 bis 18 Uhr als auch am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Von frischem Spargel und Erdbeeren bis hin zu Perlenschmuck, Spielzeug und dekorativen Holzartikeln ist eine vielfältige Auswahl geboten. Zudem erhalten Besucher:innen bei der Vorführung traditioneller Handwerkskunst, wie der Herstellung von Seilen, Besen und Körben, auf der Fläche "Altes Handwerk" interessante Einblicke.Der "Bürgerbummel" wird an beiden Tagen von einem lebendigen Rahmenprogramm rund um die Große Kirche begleitet. Auf der zentral gelegenen Bühne spielen verschiedene Künstler:innen ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Außergewöhnliche Walking Acts wie der Pantomime "Bastian", der in seiner riesigen Glaskugel schwebt sowie zwei Stelzenläufer bringen zusätzliche Dynamik in die Bummelmeile. Ein Spielmobil bietet zudem den kleinen Besucher:innen ein unterhaltsames Mitmachprogramm.In bunter Vielfalt zeigt sich die Kulturszene Bremerhavens zur Langen Nacht der Kultur. Überall in der Stadt finden 46 Kulturaktionen und -veranstaltungen statt. Thematisch geht es in diesem Jahr um Stadtidentität und darum Leben im urbanen Kontext zu gestalten und zu erleben. Auf dem Programm stehen unter anderem Ausstellungen, Stadtrundgänge, ein Kinderprogramm und Schaufensterkonzerte. Ab dem 9. Juni beginnt zudem der Kultursommer, der bis zum 29. Juni in der ganzen Stadt über 40 kulturelle Aktionen bietet.Weitere Informationen unter:Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Erlebnis BremerhavenGesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbHH.-H.-Meier-Straße 627568 Bremerhaven