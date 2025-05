Ein Urlaub voller künstlerischer Impressionen

Die Insel Juist mit ihren 17 km Länge, der breitgefächerten Natur und der Ruhe zeigt erlebbare und „anfassbare“ Kunst für Klein und Groß. Juist bietet Kunstinteressierten eine große Auswahl an verschiedene Orten und Objekten, die besucht werden können:o Bronze-Figuren Strandloopero Engel an der katholischen Kircheo Bronze-Objekte am Hotel Achterdiek (maritime Themen) und an der Strandpromenade (Meerestiere)o Im Haus des Kurgastes: Martina Tenhagen – „Naturwelten“ – bunte Aquarelle mit Meeressehnsuchto Im Alten Warmbad: Luise Sonnabend – „Wo Land und Meer sich mischen“ – Sichtweise auf die Insel Juisto „JuistArt“ – kleine Galerie, die handgemachte Kunstwerke, Kleinigkeiten und Fotos von Juistern verkaufto „Friesen Galerie“ – Galerie mitten im Ort, die eigene Bilder des Galeristen Ted van Melick sowie die Gemälde bekannter Künstler vertreibtAlle Informationen zur Kunstinsel Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/auf-der-insel/veranstaltungen/kreativ-kunst Juist, die 17 km lange, aber dafür nur ca. 500 m schmale, autofreie Nordseeinsel, wird von Gästen oftmals als Kreativort und Refugium gesehen: Ein Ort, der es ermöglicht, sich mit Kunst in aller Ruhe und voller Entspannung auseinander zu setzen.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Strandstr. 526571 JuistTel.: +49 (0)4935 809855