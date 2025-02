Ein Ausflug ins Lichtermeer: Letzte Touren mit dem Hafenbus

Die Fahrt mit dem Hafenbus führt mitten hinein ins Lichtermeer – und ermöglicht nicht alltägliche Einblicke in einem der größten Häfen Europas. Zum Start vor einem Jahr waren die Touren so gut gebucht, dass die Erlebnis Bremerhaven das Angebot in diesem Winter deutlich ausweitet hat.Bis Ende Februar 2025 fährt der Bus noch dreimal, bei Dunkelheit die funkelnde Seestadt zu zeigen und exklusiv auf den Containerterminals ganz nah auf der Kaje an die großen Schiffe heranzufahren. Die Lichter in den Häfen und in der Stadt erzeugen dabei die besondere Stimmung. Gästeführer berichten über die Arbeit im Hafen.Start- und Endpunkt für die Lichterfahrten ist das Deutsche Schifffahrtsmuseum Nach der Fahrt durch die Überseehäfen, gehört ein Abstecher zum Schloss Morgenstern in Weddewarden zum Programm. Bei einem kurzen Gang auf den Deich kann das Lichtermeer der Containerterminals noch einmal aus der Ferne genossen werden. Erwachsene zahlen für die zweistündige, besondere Hafenbusfahrt 18 Euro, Kinder 15 Euro. Tickets gibt es in den Tourist-Infos, per Mail unter touristik@erlebnis-bremerhaven.de oder im Internet: www.bremerhaven.de/lichterfahrt Der Hafenbus fährt in Bremerhaven bereits seit 2001 und gehört zu den Top-Attraktionen. Der auffällig gelbe Doppeldecker nimmt jedes Jahr 30.000 Passagiere mit auf seine Fahrten.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Erlebnis BremerhavenGesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbHH.-H.-Meier-Straße 627568 Bremerhaven