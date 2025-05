Drei plus eins: Juistival feiert

Auf Juist wird eine liebgewonnene Tradition trotz vieler Veränderungen beibehalten. Nachdem 2024 der Organisator und Ausrichter der Juister Musikfestivals, Jörg Rosenbohm mit seiner Agentur JR-Live, das letzte Mal das Festival ausrichtete, wurde ein würdiger Nachfolger gesucht. Hauptaugenmerk lag darauf, ein Festival mit ähnlichem Charakter zu planen, welches das Juister Musikfestival nicht kopieren, sondern ehren würde.Die Kurverwaltung Juist in Kooperation mit der ausrichtenten Agentur iventos aus Bochum bietet so auch 2025 ein kostenfreies Festival an, das in diesem Jahr erstmalig bereits bei der Anreise auf dem Festland beginnen und weiterhin durch den Kauf eines Festival-Baändchens unterstützt werden kann.Die Nordseeinsel Juist mit ihren 17 km Länge bietet von ca. Ostern bis Oktober ein breites Programm an verschiedensten Veranstaltungen. Ein großer Fokus liegt hierbei auf abwechslungsreichen Konzerten der unterschiedlichsten Musikrichtungen. Gäste loben hierbei, dass sie auf Juist mitunter das erste Mal eine fremde Musikrichtung hören und sich von dieser in ihrem alltäglichen Leben niemals hätten begeistern lassen.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Strandstr. 526571 Juist