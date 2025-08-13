Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032430

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Drachenfest & Flugtage in Otterndorf

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Farbenfrohe Kunstwerke am Himmel, frische Nordseeluft und jede Menge gute Laune: Beim Otterndorfer Drachenfest vom 05.09. – 07.09.2025 verwandelt sich der Himmel über dem Grünstrand in ein beeindruckendes Panorama aus unzähligen Drachen in allen Formen, Größen und Farben. Ob passionierte Drachenflieger, Familienausflügler oder Naturliebhaber, hier werden alle auf Ihre Kosten kommen.

Tagsüber ziehen kunstvoll gestaltete Drachen ihre Bahnen über dem Deich und sorgen für Staunen bei Groß und Klein. Am Abend lassen LED-Beleuchtungen an den Drachen den Himmel erstrahlen. Ein beeindruckender Anblick, der, unterstützt vom Wind, für unvergessliche Momente sorgt.

Wer gar nicht genug bekommen kann, für den gibt es eine besondere Premiere: Die Otterndorfer Flugtage vom 08. bis 12. September 2025. Hier können Drachenfreunde das Drachenfliegen mit einem erholsamen Aufenthalt im Nordseebad Otterndorf verbinden.

Veranstaltungsort:
Grünstrand Otterndorf
Deichstraße
21762 Otterndorf

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner: 

Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.