Drachenfest & Flugtage in Otterndorf
Tagsüber ziehen kunstvoll gestaltete Drachen ihre Bahnen über dem Deich und sorgen für Staunen bei Groß und Klein. Am Abend lassen LED-Beleuchtungen an den Drachen den Himmel erstrahlen. Ein beeindruckender Anblick, der, unterstützt vom Wind, für unvergessliche Momente sorgt.
Wer gar nicht genug bekommen kann, für den gibt es eine besondere Premiere: Die Otterndorfer Flugtage vom 08. bis 12. September 2025. Hier können Drachenfreunde das Drachenfliegen mit einem erholsamen Aufenthalt im Nordseebad Otterndorf verbinden.
Veranstaltungsort:
Grünstrand Otterndorf
Deichstraße
21762 Otterndorf
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf