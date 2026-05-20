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Dornum: Silent Disco geht in die nächste Runde

(lifePR) (Dornumersiel, )
Die Silent Disco geht in die nächste Runde: Auch 2026 verwandelt die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum verschiedene Orte wieder in eine Tanzfläche unter freiem Himmel. Los geht es am 28. Mai auf der Seeparkbühne im SeeparkWest in Dornumersiel. Wer dort am Abend vorbeikommt, hört erstmal wenig, sieht aber gleichzeitig tanzende Menschen, leuchtende Kopfhörer und jede Menge Bewegung.

Zwischen 18:30 und 21:00 Uhr wird mit kabellosen Kopfhörern getanzt, ganz ohne klassische Lautsprecher. Besucherinnen und Besucher können dabei zwischen drei verschiedenen Musikkanälen wählen und selbst entscheiden, welche Musik sie hören möchten.

Musikalisch reicht das Angebot von entspanntem Summer House über Dance, House, EDM und Techno bis hin zu Rock, Pop und Schlager. Zwei DJs sorgen gleichzeitig für abwechslungsreiche Musik auf den verschiedenen Kanälen.

Auch in diesem Jahr sind insgesamt vier Termine geplant:
  • 28. Mai – Seeparkbühne im SeeparkWest, Dornumersiel
  • 04. Juni – Meerwasserfreibad Dornumersiel
  • 27. August – Strand Neßmersiel
  • 03. September – NIVEA-Ball Dornumersiel
Neu in diesem Jahr: Erstmals findet eine Silent Disco auch in Neßmersiel statt.

Die Veranstaltung im Meerwasserfreibad bietet dabei erneut eine besondere Kombination aus Silent Disco und Freibadbesuch. Während der Veranstaltung bleibt das Freibad bis 22:00 Uhr geöffnet.

Neben der Musik gibt es vor Ort wieder ein kleines gastronomisches Angebot mit Essen und Getränken.

Der Eintritt ist frei. Die Kopfhörer werden kostenlos vor Ort bereitgestellt.

Weitere Informationen unter https://www.dornum.de/erlebnisse/veranstaltungen/top-events/silent-disco 

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus GmbH Gemeinde Dornum
Lina Caspers
Marketing
Telefon: 04933 911126
E-Mail: l.caspers@dornum.de
dornum.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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