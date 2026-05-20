Dornum: Silent Disco geht in die nächste Runde

Zwischen 18:30 und 21:00 Uhr wird mit kabellosen Kopfhörern getanzt, ganz ohne klassische Lautsprecher. Besucherinnen und Besucher können dabei zwischen drei verschiedenen Musikkanälen wählen und selbst entscheiden, welche Musik sie hören möchten.
Musikalisch reicht das Angebot von entspanntem Summer House über Dance, House, EDM und Techno bis hin zu Rock, Pop und Schlager. Zwei DJs sorgen gleichzeitig für abwechslungsreiche Musik auf den verschiedenen Kanälen.
Auch in diesem Jahr sind insgesamt vier Termine geplant:
- 28. Mai – Seeparkbühne im SeeparkWest, Dornumersiel
- 04. Juni – Meerwasserfreibad Dornumersiel
- 27. August – Strand Neßmersiel
- 03. September – NIVEA-Ball Dornumersiel
Die Veranstaltung im Meerwasserfreibad bietet dabei erneut eine besondere Kombination aus Silent Disco und Freibadbesuch. Während der Veranstaltung bleibt das Freibad bis 22:00 Uhr geöffnet.
Neben der Musik gibt es vor Ort wieder ein kleines gastronomisches Angebot mit Essen und Getränken.
Der Eintritt ist frei. Die Kopfhörer werden kostenlos vor Ort bereitgestellt.
Weitere Informationen unter https://www.dornum.de/erlebnisse/veranstaltungen/top-events/silent-disco
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