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Dornum: Drachenfest in Dornumersiel: Saisonauftakt mit buntem Himmel über der Nordsee

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Vom 1. bis 3. Mai 2026 wird der Himmel über Dornumersiel wieder bunt: Das Drachenfest der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum läutet den Start in die Veranstaltungssaison ein und lädt Gäste sowie Einheimische zu einem abwechslungsreichen Maiwochenende an der Nordsee ein.

Rund 80 Drachensportlerinnen und Drachensportler aus ganz Deutschland werden auf der Drachenwiese erwartet und lassen ihre Lenk- und Großdrachen steigen. So entsteht an allen drei Tagen ein farbenfrohes Bild am Himmel über Dornumersiel. Die Drachen sind dabei oft schon aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen und machen die Dimensionen der Figuren am Himmel deutlich.

Das Drachenfest findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Dornumersiel.

Neben den Flugvorführungen gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm für die ganze Familie. Kinder können sich auf verschiedene Mitmachangebote freuen, darunter ein Rutscher-Parcours, Airbrush-Tattoos, ein Kinderkarussell sowie ein Bungee-Trampolin. Wer selbst aktiv werden möchte, hat in der Lenkdrachenschule die Möglichkeit, Drachen unter Anleitung auszuprobieren. Auf ausgewiesenen Flächen können zudem eigene Drachen steigen gelassen werden.

Auf dem Gelände gibt es zudem Verkaufsstände mit Mode, Schmuck und Urlaubsartikeln sowie ein vielfältiges gastronomisches Angebot.

Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: Am Freitag spielt Adenalin, am Samstag Acoustic Moments und am Sonntag 2herzKlanG.

Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten:

Freitag, 1. Mai: 11:00–19:00 Uhr

Samstag, 2. Mai: 11:00–19:00 Uhr

Sonntag, 3. Mai: 11:00–16:00 Uhr

Parkmöglichkeiten stehen am Hafen sowie im Ort zur Verfügung.

Programmänderungen sind witterungsbedingt möglich.

Weitere Informationen unter www.dornum.de.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus GmbH Gemeinde Dornum

Lina Caspers
Marketing
Telefon: 04933 911126
E-Mail: l.caspers@dornum.de

dornum.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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