Dornröschen aus dem Nähkästchen - ein Weihnachtstheater in den Seelandhallen Achtern Diek

Am Donnerstag, den 5. Dezember, ist Kindertheater-Zeit in den Seelandhallen Achtern Diek. Um 15 Uhr wird das Märchen »Dornröschen« in liebevoller Art als Erzähltheaterstück »aus dem Nähkästchen« vom Kindertheater Pina Luftikus (alias Petra Jaeschke) aufgeführt.



Im Märchen Dornröschen verfällt die Prinzessin, das Dornröschen, in einen 100- jährigen Schlaf, aus dem sie der Kuss eines Prinzen wiedererweckt. Grund dafür ist der Fluch einer Fee…



Das Theater Pina Luftikus kommt mit Omas Nähkasten und die Fächer des Kästchens werden zur Bühne, Garnrollen und Wollknäule zu Darsteller:innen und Knöpfe zu Küssen. Es wird eine moderne und humorvolle Geschichte erzählt von einer enttäuschten Fee, einem verzweifelten Vater und einem aufgeweckten Mädchen. Mit Nadel und Faden wird erzählt, was Wut und Ärger anrichten können. Und, während die Dornenhecke gehäkelt wird, über dir Frage nachgedacht, was wäre, wenn der König großherzig und weitsichtig alle Feen eingeladen hätte…



Das Theaterstück eignet sich für Kinder ab 4 Jahren – mit der Familie, der Kindergartengruppe oder auch der Schulklasse.



Dabei sein



Die Veranstaltungstickets gibt es online im Ticketshop von otterndorf.de und über reservix sowie in allen reservix-Vorverkaufsstellen, wie der Tourist-Information oder der Spiel- & Spaß-Scheune. Größere Gruppen, wie Kindergärten oder Schulen, können sich gerne auch direkt vor Ort an Meike Dieckmann wenden.



Die Künstlerin



Petra Jaeschke, das Gesicht hinter dem Kindertheater Pina Luftikus, arbeitet seit 35 Jahren als mobile Schauspielerin und möchte mir ihren Theaterstücken gerne die Welt ein kleines bisschen bunter und friedlicher zu machen.



