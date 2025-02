Die offizielle SAiL-Flagge gibt es jetzt als Souvenir

Endlich ist sie da: die offizielle SAiL-Flagge – fürs Boot, den Flaggenmast im Garten oder den eigenen Balkon. Bei jedem Windjammer-Festival in Bremerhaven gehört es zur Tradition, den Teilnehmern für ihre Schiffe ein Banner mit dem SAiL-Logo zu überreichen, das sie am Mast aufziehen. Immer wieder gab es bei der Erlebnis Bremerhaven GmbH aber auch Nachfragen, ob die Flagge als Souvenir erhältlich ist. „Diesen Wunsch können wir jetzt erfüllen“, sagt Erlebnis-Geschäftsführer Michael Gerber.Im Online-Shop der Erlebnis Bremerhaven und in den beiden Tourist-Infos im Schaufenster Fischereihafen und in den Havenwelten sind inzwischen 15 spezielle SAiL-Fanartikel erhältlich – vom Auto-Aufkleber bis zum exklusiven dunkelblauen SAiL-Hoodie.Die Flagge (Format 90x60 Zentimeter) ist hergestellt aus dem sturmfesten FahnenstoffDie Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Erlebnis BremerhavenGesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbHH.-H.-Meier-Straße 627568 Bremerhaven