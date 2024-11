Die „Kleine Weihnachtswelt“ öffnet

Imkerei von der Lieth bietet Honig an.

Auf dem Bremerhavener Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag erstmals die „Kleine Weihnachtswelt“. Der Markt auf dem Theodor-Heuss-Platz hat sich zu einer beliebten Anlaufstelle für alle entwickelt, die das Besondere suchen. Die Besucher können an den Adventswochenenden handgefertigte Produkte und kulinarische Köstlichkeiten entdecken.An jedem Adventswochenende erwartet die Besucher eine Mischung aus regionalen Spezialitäten und handwerklichen Kunstwerken:An jedem Wochenende öffnen zusätzlich Popup-Stände:Laufzeit: bis 30. Dezember 2024, geschlossen am 24., 25., und 26. DezemberÖffnungszeiten: täglich 11 bis 21 UhrKleine Weihnachtswelt: geöffnet an den Adventswochenenden freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags/sonntags von 11 bis 20 UhrDie Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Erlebnis Bremerhaven GmbHH.-H.-Meier-Straße 627568 Bremerhaven