Die Gerüche der Nordsee neu entdecken

Neue Perspektiven zu bekannten Themen: Geschichten vom Meer, von der Insel und vom Leben auf der Insel: Geruchsmonat September im Juister Online- Magazin Seezeichen

Im September widmet sich das Online-Magazin Seezeichen dem Duft der Nordsee. Julia Findeisen von der Kurverwaltung Juist nimmt die Leser mit auf eine persönliche Reise zu Gastgeberin Kathrin Wilhelm und ihrem Bio-Hotel Haus AnNatur. Dort empfängt die Gäste ein einladender Urlaubsduft. Das „Töwerland“ Juist, mit seiner einzigartigen Natur, Weite und Ruhe, wird so auf inspirierende Weise erlebbar: jeden Monat neu im Online-Magazin Seezeichen.

September: „Gerüche“ – eine olfaktorische Annäherung

Im September widmet sich das Magazin Seezeichen dem Duft der Nordsee: salzige Brandung, Gräsern auf den Dünen, Tang am Watt, frische Meerluft am frühen Morgen. Der veröffentliche Artikel folgt der Geruchsspur und erforscht, welchen Einfluss Gerüche auf unsere Wahrnehmung haben.

Urlaubsduft

Julia Findeisen von der Kurverwaltung Juist nimmt ihre Leser mit auf eine persönliche Entdeckungsreise zu Gastgeberin Kathrin Wilhelm. Im Mittelpunkt steht dabei das Haus AnNatur auf Juist, ein liebevoll geführtes Bio-Hotel, das für seine gemütliche Atmosphäre und die die Ausrichtung auf Yoga und Wohlbefinden bekannt ist. Schon beim Betreten des Hauses umweht die Gäste ein einladender Urlaubsduft: Die Mischung aus frischer Meeresluft, warmem Holz und zarten Kräutern. Die Leser folgen der Spur des Urlaubsduftes, der sofort das Gefühl vermittelt, angekommen zu sein und die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen.

Das Online-Magazin Seezeichen der Kurverwaltung Juist ist kostenfrei für alle ohne vorherige Anmeldung online lesbar: https://seezeichen.juist.de/

Über Juist: 

Die 17 km lange, aber nur ca. 500 m breite Nordseeinsel Juist ist mehr als Strand und Weite. Das autorfreie und gezeitenunabhängige „Töwerland“ (hochdeutsch: „Zauberland“, wie die Insel sich selbst bezeichnet) ist ein Ort zahlreicher Geschichten, spürbarer Natur und unzähliger Nuancen. Das Online-Magazin Seezeichen lädt dazu ein, diese Welt auf digitale, inspirierende Weise zu erleben: Jeden Monat mit einem neuen Thema. Das Online-Magazin Seezeichen wird geschrieben vom Team der Kurverwaltung Juist. 

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

