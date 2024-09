In der Veranstaltungsreihe „freitags im Museum“ bietet das Deutsche Sielhafenmuseum in Carolinensiel am 27.9. um 19 Uhr eine besondere Themen-Führung durch das geschlossene Museumsgebäude Groot Hus. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Julia Kaffarnik hat für die neue Dauerausstellung zahlreiches Archivmaterial gesichtet und ist dabei auf besonders schwere und anrührende Schicksalsschläge bei den Schifferfamilien in den Sielorten gestoßen. Das Leben der Schifferfamilien war im 19. Jahrhundert von der ständigen Bedrohung durch das Meer geprägt. Die Schifffahrt bot zwar ein gutes Einkommen, doch waren Unfälle an Bord, Krankheiten in fremden Häfen und dramatische Schiffsuntergänge keine Seltenheit. Julia Kaffarnik führt ihre Gäste durch die Ausstellung im Groot Hus, Am Hafen Ost 8 und gibt ihnen außerdem einen Einblick in nicht ausgestellte Dokumente. Ein Glas Portwein in der Schifferkneipe des Kapitänshauses rundet den Abend ab.Karten sind an der Abendkasse und vergünstigt im Vorverkauf unter www.carolinensiel.de erhältlich. Weitere Informationen unter www.dshm.de/Programm/Termine Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Deutsches Sielhafenmuseum CarolinensielPumphusen 326409 Wittmund-Carolinensiel