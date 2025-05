Am 18. Mai 2025 verwandelt sich das Pumpwerk in eine Bühne für eine berührende Geschichte über Mut, Freundschaft und das Meer: „Der kleine Wal“ ist zu Gast – ein Theatererlebnis im Rahmen der beliebten Reihe Kultur für Kids.Aufregung im Fischerdorf – ein Wal ist gestrandet! Doch gemeinsam gelingt es den Dorfbewohnern, das Meerestier zu retten. Was folgt, ist eine bewegende Geschichte, die Großvater seinen Enkelkindern er-zählt: Von seiner Kindheit an der Nordseeküste, von Fernweh und Seefahrt, von einem dramatischen Schiffbruch – und von einer wunderbaren Freundschaft mit einem kleinen Wal.Mit Schauspiel, liebevoll geführten Stabfiguren und eigens komponierter Akkordeonmusik entsteht eine zauberhafte Seemannsgeschichte voller Abenteuer, Poesie und Herz.Das Stück richtet sich an kleine und große Kinder ab 4 Jahren und wird unterstützt von der Sparkasse Wilhelmshaven sowie der Tanzpädagogin Lenke Lemke.Tickets gibt es im Vorverkauf über die Pumpwerk Homepage www.pumpwerk.de , in Wilhelmshaven in der Tourist-Information, Ebertstraße 110, und ggf. an der Tageskasse.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kulturzentrum PumpwerkBanter Deich26382 WilhelmshavenTel.: 04421 / 92 79-50Fax: 04421 / 92 79-48Kontakt: Fabienne Hoyfabienne.hoy@wilhelmshaventouristik.de