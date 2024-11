Der Knutt auf musikalischer Reise

Das Bildungsprojekt "Unsere bunte Zugvogelmusikschule" (UbuZuSchu) fand auch in diesem Jahr großen Zuspruch. Im Zeitraum vom 28. bis zum 30. Oktober begeisterte die "Ubuzuschu Cuxhaven" an der Gesamtschule Sahlenburg und der Grodener Schule in Cuxhaven sowie an der Grundschule (GS) Midlum zahlreiche Dritt- und Viertklässler*innen mit einer einzigartigen Kombination aus Musik, Schauspiel und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Vom 4. bis zum 8. November fand das Projekt "Ubuzuschu Friesland/Ostfriesland/Wilhelmshaven" an der Freien Schule Friesland in Zetel, der Grundschule Rheinstraße und Grundschule Mühlenweg in Wilhelmshaven, der Grundschule Mittegroßefehn und der Grundschule Norderney statt. Bei der Auswahl der Spielorte wurden insbesondere Grundschulen des Biosphärenschul-Netzwerks bevorzugt.Das diesjährige Musiktheater drehte sich um den Knutt, einen faszinierenden Zugvogel und diesjähriger Titelvogel der Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. In speziell entworfenen Kostümen erzählten die beiden Künstler*innen, Veronika Nowag-Jones und Njamy Sitson, die Abenteuergeschichte eines Knutt-Paares auf ihrer Zugroute und nahmen das Publikum mit auf eine Reise durch verschiedene Regionen und Kulturen, von Sibirien über das Wattenmeer bis nach Mauretanien.Die Schüler*innen konnten dabei durch Mitsingen, -tanzen und -musizieren selbst aktiv werden. Durch regionsspezifische Geräusche, Rhythmen und Melodien konnten sie in die Kulturen entlang der Zugwege eintauchen und sich der Verbindung zwischen Natur und Kultur, dem heimischen Wattenmeer und fernen Regionen sowie geschützten und gefährdeten Lebensräumen bewusst werden.Das Musiktheaterstück ist im Rahmen des Kooperationsprojekts „Unsere bunte Zugvogelmusikschule“ der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer und des Musik-Veranstalters Run United entwickelt worden, unterstützt vom Förderverein Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer e.V. Die seit dem Jahr 2020 mit großer Begeisterung aufgenommenen jährlichen Aufführungen fördern auf unterhaltsame Weise eine ganzheitliche Betrachtung von Umwelt, menschlichem Miteinander und kultureller Diversität. Mit starkem Bezug zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer vermittelt UbuZuSchu demnach nicht nur Fachwissen zu Zugvögeln, sondern hat zum Ziel, auch langfristig das Interesse und Engagement der Kinder für Natur- und Umweltschutz zu wecken.Weitere Informationen zu den Projekten "Unsere bunte Zugvogelmusikschule" und „Zugvogelmusik“ sind unter folgendem Link zu finden: https://zugvogelmusik.de/#jk-8 Dieses Projekt wird von der Europäischen Union und dem Land Niedersachsen kofinanziert.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Nationalparkverwaltung Niedersächsisches WattenmeerVirchowstr. 126382 Wilhelmshaven