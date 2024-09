In seiner Veranstaltungsreihe „freitags im Museum“ bietet das Deutsche Sielhafenmuseum am 13. September um 19 Uhr in der Alten Pastorei, Pumphusen 3 in Carolinensiel eine spannende Führung durch die neue Dauerausstellung über die Harlebucht an. Wo heute Carolinensiel liegt, war vor wenigen Jahrhunderten noch eine weite Wattenmeerbucht. Der Geograf Peter Kremer erklärt zunächst in der Ausstellung diese besondere Situation, die durch das Zusammenspiel von Ebbe und Flut, Sturmfluten und Stürmen entstanden war. Bei einer Tasse Ostfriesentee im Veranstaltungsraum im ehemaligen Speichergebäude gibt es danach Gelegenheit, sich über das Erfahrene auszutauschen. In dem anschließenden Kurzvortrag erfahren die Gäste, wie und warum die Bucht schließlich vollständig verschwunden ist, und was man von diesem Prozess heute noch in der Landschaft entdecken kann. Angesichts der durch den Klimawandel erneut notwendigen Deicherhöhungsmaßnahmen in Harlesiel erscheinen die Leistungen im Deichbau der vergangenen Jahrhunderte in einem ganz anderen Licht.Karten sind an der Abendkasse und vergünstigt im Vorverkauf unter www.carolinensiel.de erhältlich. Weitere Informationen unter www.dshm.de/Programm/Termine Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Deutsches Sielhafenmuseum CarolinensielPumphusen 326409 Wittmund-Carolinensiel