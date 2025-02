Das Goldene Leuchtfeuer: Finalisten für den Publikumspreis und den Jurypreis stehen fest

Auf dem NordseeTourismusTag, der dieses Jahr zum zweiten Mal von der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) veranstaltet wird, gilt die Verleihung des Tourismus-Awards „Goldenes Leuchtfeuer“ erneut als ein besonderer Höhepunkt. Am 20. Februar 2025 werden in der Kugelbake-Halle in Cuxhaven außergewöhnliche Projekte ausgezeichnet, die Serviceangebote und Marketingideen für die niedersächsische Nordsee-Region neu denken.Vom 30. Januar bis zum 6. Februar hatten alle Abonnenten des TANO-Newsletters „Dreiundfünfzig Grad-News“ Gelegenheit, ihren Favoriten für den Publikumspreis zu wählen. Nun stehen die drei Finalisten dieser Kategorie fest:- Quer durchs Grüne Ostfriesland mit Harm & Achim – Werbegemeinschaf „Grünes Ostfriesland“- Weihnachtsmarkt im Wittmunder Wald – Nachhaltig & regional – Landkreis Wittmund- Klimaschutz im Ahlener Moor: Renaturieren und Ressourcen schonen – Peters – Das Genusshotel in der WingstIn der Kategorie Jurypreis hat eine Expertenjury anhand von vorab festgelegten Kriterien sorgfältig die eingereichten Projekte bewertet und drei Finalisten ausgewählt. Die Nominierten in dieser Kategorie sind:- JuistPost – Live-Kommunikation per Open Data und KI – Inselgemeinde Juist- Info-Dinner RESTEESSEN – ATLANTIC Hotel Sail City- Inklusive und barrierefreie Spielplätze im Park der Gärten – Park der Gärten gGmbHAlle eingereichten Projekte sind auf der Website www.goldenesleuchtfeuer.de dargestellt.Die Preisverleihung mit der Ehrung der beiden Sieger erfolgt im Rahmen des NordseeTourismusTages 2025 in Cuxhaven. Bis heute haben sich bereits mehr als 180 Personen angemeldet, die der Verleihung beiwohnen werden.Alle weiteren Informationen zum NordseeTourismusTag gibt es unter: www.nordseetourismustag.de . Anmeldungen sind noch möglich.Tourismus-Agentur Nordsee GmbHLisa ZeigerBörsenstraße 7,26382 Wilhelmshavenpresse@tano.travelTel.: 04421 3596811