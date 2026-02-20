Cuxhaven: Entdeckertage 2026: Cuxhavens Vielfalt erleben
„Die Entdeckertage sind bewusst keine neue Einzelveranstaltung, sondern ein strategisches Marketingkonzept. Wir bündeln damit die bereits bestehenden, hochwertigen Angebote in Cuxhaven und machen sie besonders in der Nebensaison noch sichtbarer. Statt immer neue Events zu schaffen, stellen wir das in den Mittelpunkt, was unsere Stadt ohnehin stark macht: Spannende Vorträge und interessante Führungen. So zeigen wir die ganze Vielfalt Cuxhavens und schaffen zusätzliche Aufmerksamkeit für unsere lokalen Akteure“, erklärt Kurdirektor und Geschäftsführer der NHC, Olaf Raffel.
Arved Fuchs live in der Kugelbake-Halle
Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher am 14.03.2026 von 20:00 bis 22:00 Uhr in der Kugelbake-Halle: Polarforscher und Abenteurer Arved Fuchs berichtet in seinem eindrucksvollen Vortrag von Expeditionen in die entlegensten Regionen der Erde. Dabei verbindet er faszinierende Naturerlebnisse mit eindringlichen Einblicken in die Auswirkungen des Klimawandels. Ein Thema, das für Cuxhaven als Küstenstadt von besonderer Relevanz ist.
Tickets kosten 28,50 € pro Person und sind im Vorverkauf in der Kugelbake-Halle sowie online über reservix.de erhältlich.
Brauerei Bake: Führung & Tasting
Ein genussvoller Programmpunkt ist die Brauereiführung mit Verkostung bei der Brauerei Bake. Hier steht regionales Handwerk im Mittelpunkt. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die Kunst des Bierbrauens, erfahren mehr über Zutaten, Herstellungsprozesse und die Philosophie hinter den regionalen Produkten. Natürlich kommt auch der Genuss nicht zu kurz. Die Brauerei Bake zeigt eindrucksvoll, wie lebendig und innovativ die Cuxhavener Genusskultur ist, ein starkes Zeichen für regionale Identität und Unternehmergeist.
Die Teilnahme kostet 19,95 € pro Person, die Gruppengröße ist auf maximal 50 Personen begrenzt. Eine vorherige Buchung ist erforderlich – online über shop.die-bake.de oder direkt beim Werksverkauf.
Cuxhavens Kraftorte entdecken
Unter dem Titel „Da ist mehr, als du denkst“ lädt Sabine Schulz, Gründerin von NATURESPONSE® MENSCHEN IN RESONANZ, am 14. und 15.03.2026 jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr zu einem besonderen Praxis-Vortrag im Seminarraum der Kugelbake-Halle ein. Die international gebuchte „Tourismus-Alchemistin“ führt Indoor und Outdoor mit spannenden FunFacts und interaktiven Übungen durch ihr Programm. Im Mittelpunkt steht die Welt der 12 Sternzeichen und ihre Verbindung zu ausgewählten Natur- und Kultur-Highlights in und um Cuxhaven, inklusive Geheimtipps. Bei leichten Resonanz-Übungen entdecken die Teilnehmenden neue Perspektiven auf bekannte Orte. Auch Exkursionen nach draußen sind Teil des Programms.
Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden Einblicke in das begleitende Mitmachbuch mit Raum für eigene Gedanken und Reflexionen. Wer sich vorab einstimmen möchte, kann den Podcast hören oder sich online über Cuxhaven NATURESPONSE – Da ist mehr, als du denkst informieren
Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Plätze jedoch auf maximal 30 Personen begrenzt. Eine Anmeldung erfolgt über die Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH unter Tel. 04721 404-147.
Weitere Veranstaltungen im Überblick
Unter dem Motto „Zukunft zum Anfassen: klimaneutrale Wärmeversorgung live erleben!“ erhalten Teilnehmende Einblicke in das innovative Biomasse-Heizkraftwerk der FORTE Energie GmbH. Vor Ort wird praxisnah vermittelt, wie moderne Technik, Klimaneutralität und regionale Wertschöpfung zusammenspielen und die Wärmewende in Cuxhaven bereits heute aktiv umgesetzt wird.
Die Teilnahme ist kostenlos, die Gruppengröße auf jeweils 16 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich über die Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH unter Tel. 04721 404-147 (Mo.–Fr., 09–16 Uhr).
Auch das Stadtarchiv Cuxhaven beteiligt sich im Rahmen der Entdeckertage am bundesweiten „Tag der Archive“ und lädt am 07.03.2026 von 10:00 bis 15:00 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Unter dem diesjährigen Motto „Alte Heimat – Neue Heimat“ erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Ausstellung, die sich mit historischen Entwicklungen, Lebenswegen und Veränderungen in der Stadtgeschichte auseinandersetzt. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek Cuxhaven. Der Eintritt ist kostenlos.
Zahlreiche weitere Führungen bieten spannende Einblicke in Geschichte, Natur und maritime Besonderheiten unserer Stadt. Ob Rundgänge durch das historische Fort Kugelbake, naturkundliche Touren oder Blicke hinter die Kulissen, Fachleute vermitteln Wissenswertes und überraschende Details. Die Angebote richten sich ausdrücklich auch an Einheimische, die ihre Heimat aus neuen Blickwinkeln kennenlernen möchten.
Das vollständige Programm sowie alle Informationen zu den Entdeckertagen und den Anmeldungen finden Interessierte unter www.nordseeheilbad-cuxhaven.de
Starke Partner
Mobilitätspartner der Entdeckertage ist das Verkehrsunternehmen Start Unterelbe, das eine klimafreundliche Anreise ermöglicht. Tagesgäste aus Hamburg und dem Umland sind eingeladen, bequem und nachhaltig mit dem RE5 anzureisen. So gelangen Besucherinnen und Besucher in nur rund 90 Minuten von Hamburg nach Cuxhaven, direkt und entspannt bis an die Nordseeküste. Damit setzen die Entdeckertage nicht nur inhaltlich Impulse für Nachhaltigkeit, sondern fördern auch eine umweltbewusste Mobilität bei der An- und Abreise.
Instagram-Gewinnspiel
Begleitend zu den Entdeckertagen veranstalten Start Unterelbe, die Ferienwohnungsvermittlung Berger Touristik und die Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH gemeinsam ein attraktives Instagram-Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es eine Woche Cuxhaven-Urlaub während der Entdeckertage in einer Ferienwohnung inklusive Anreise mit der Bahn. Alle Informationen zur Teilnahme werden über die Social-Media-Kanäle der Veranstaltenden bekannt gegeben.
