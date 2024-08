Comedy am Strand von Schillig

Lachen garantiert! Die beliebte Comedy-Show „Komische Nacht“ bringt auch im Herbst 2024 erstklassige Unterhaltung ins Wangerland. Am Freitag, dem 06. September 2024, verwandelt sich der Circus Axo in Schillig, direkt am Strand gelegen, erneut in eine Bühne für erstklassige Comedy. Drei talentierte Künstler:innen sorgen mit einem Lachmarathon für eine unvergessliche Atmosphäre, die beim Publikum lange in Erinnerung bleiben wird.



Jens Heinrich Claassen

Zum Glück ist Jens Heinrich Claassen nach wie vor kein Aufgeber. Mit viel Humor und viel Musik nimmt er sein Publikum mit auf die Reise in den Kampf gegen seine aufkeimende Torschlusspanik.



Laura Brümmer

Comedy ist eine Kunstform, die oft durch die unterschiedlichsten Talente entsteht. Für Laura Brümmer ist dies ihre Beobachtungsgabe und ihr scharfer Sinn für Humor.



Serhat Dogan

Serhat hat sich nach seiner Einreise aus der Türkei 2004 – ohne nennenswerte Kenntnisse der deutschen Sprache – mittlerweile so an seine neue Heimat gewöhnt, dass er sogar im Winter Fahrrad fährt und dabei an roten Ampeln hält.



Vor Veranstaltungsbeginn und während der Pausen können Speisen und Getränke erworben werden.



Tickets sind online erhältlich unter wangerland.de sowie in den Tourist-Informationen Horumersiel und Hooksiel.





