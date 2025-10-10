Comedy-Marathon in Cuxhaven – hochkarätige Comedians auf sechs Bühnen
Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr kehrt die Komische Nacht am 16. Oktober 2025 nach Cuxhaven zurück. Das beliebte Comedy-Event bietet einen bunten und abwechslungsreichen Querschnitt durch die aktuelle deutsche Comedyszene und garantiert ein
Das Erfolgsformat begeistert durch sein besonderes Konzept: An einem Abend treten die Comedians in sechs verschiedenen Locations auf – jeweils fünf Künstlerinnen und Künstler pro Spielort. Das Publikum bleibt dabei bequem an einem Ort sitzen, denn bei der Komischen Nacht sind es die Künstlerinnen und Künstler, die von Bühne zu Bühne ziehen. So entsteht ein Comedy-Marathon der besonderen Art: abwechslungsreich, temporeich und garantiert unterhaltsam.
Mit dabei sind in diesem Jahr Tarja Nani, Thorsten Bär, Serhat Dogan, Kristina Bogansky und Stefan Danziger. Tarja Nani aus Bremerhaven ist Lehrerin und Comedian. Seit anderthalb Jahren pendelt sie zwischen Klassenzimmer und Stand-up-Bühnen und begeistert ihr Publikum mit schrägen Beobachtungen und absurden Fragen des Alltags. Thorsten Bär, Wahl-Hamburger und Gewinner des RTL Comedy Grand Prix und des NDR Comedy Contests, ist bekannt für seine 360-Grad-Comedy und seine Parodien bekannter Persönlichkeiten. Serhat Dogan, in Köln geboren und mit türkischen Wurzeln, spricht in seinem Programm humorvoll über Migrationserfahrungen und kulturelle Unterschiede. Kristina Bogansky aus Berlin überzeugt mit ehrlicher und roher Stand-up-Comedy nach amerikanischem Vorbild. Stefan Danziger, in Dresden geboren und in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen, bringt sein Publikum mit scharf beobachteten Geschichten über Geschichte, kulturelle Widersprüche und Alltagsabsurditäten zum Lachen.
Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH freut sich auf den Abend: „Die Komische Nacht bringt hochkarätige Comedy direkt zu unserem Publikum und sorgt für einen Abend voller Unterhaltung und guter Stimmung. Wir freuen uns sehr, dass Cuxhaven auch in diesem Jahr wieder zahlreiche talentierte Künstlerinnen und Künstler erleben kann.“
Gespielt wird in insgesamt sechs Locations: Janjas Musikbar, Kliff / Bar + Restaurant, Cocktaillounge Lido Bar im Strandhotel Duhnen, Musikcafé Schnapp, UNIKAT und im Veranstaltungssaal Windjammer.
Der Startschuss fällt um 19:30 Uhr, dann heißt es: Vorhang auf für einen Abend, an dem kein Auge trocken bleibt. Für alle, die live dabei sein möchten, gibt es noch Restkarten für den Veranstaltungssaal Windjammer – schnell sein lohnt sich!
Wer genau wissen möchte, welche Comedians wann und wo auftreten, findet alle Informationen und Details zu den Spielorten, sowie Tickets auf der Website www.nordseeheilbad-cuxhaven.de
