Classic Car Charity kehrt zurück nach Bad Zwischenahn

Vor knapp einem Jahr feierte die Classic Car Charity ihre Premiere in Bad Zwischenahn und trotz des eher mäßigen Wetters kamen zahlreiche Oldtimer-Fans auf den Marktplatz, um die historischen Wagen zu begutachten und natürlich an einer Rundfahrt teilzunehmen. Da ist es nur folgerichtig, dass es eine Neuauflage im Jahr 2024 geben wird. Am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 17 Uhr, steht der Ortskern in Bad Zwischenahn voll im Zeichen der vergangenen Jahrzehnte. Auch dieses Jahr gehen die Erlöse zu ein hundert Prozent an einen wohltätigen Zweck.



Eine Rundfahrt durch Bad Zwischenahn in einem historischen Fahrzeug dürfte vielen Oldtimer-Liebhabern das Herz höherschlagen lassen. Die Gelegenheit dazu bietet sich allen Automobilisten und Interessierten am letzten Juni-Wochenende. Bei der Classic Car Charity werden in diesem Jahr erneut weit über 30 Oldtimer bereitstehen und zu einer Mitfahrt einladen. Alle Einnahmen der Veranstaltung des Motor-SportClubs Oldenburg – in enger Zusammenarbeit mit dem Touristik-Service am Meer – werden an die Organisationen Flugkraft und TrostReich gespendet. 2023 konnte eine Summe in Höhe von jeweils 1.875 Euro für beide Organisationen erzielt werden.



Los geht es um 11 Uhr auf dem Marktplatz. Der Eintritt ist frei und jeder Besucher kann die gezeigten Fahrzeuge so lange bestaunen, wie es beliebt. Geht es um eine Mitfahrt in einem der Fahrzeuge, so muss den Helferinnen und Helfern am MSCO-Stand lediglich die dem ausgewählten Fahrzeug zugeteilte Nummer genannt werden. Die Mitarbeitenden schauen, wann das gewählte Fahrzeug für eine Ausfahrt zur Verfügung steht und stellen das Ticket aus. Für eine Mitfahrt wird eine Spende von zehn Euro fällig. Es ist aber zu bedenken, dass einige Fahrzeuge beliebter als andere sind und sich so längere Wartezeiten ergeben können.



Gegen 16.30 Uhr bietet sich dann allen Interessierten die letzte Gelegenheit ein Fahrzeug zu buchen, bevor die Classic Car Charity traditionell mit der Ausfahrt aller Helfenden und Unterstützenden endet.



