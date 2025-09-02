Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1034315

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Buttfest 2025- Buntes Programm und Entenrennen

(lifePR) (Cuxhaven, )
Am Samstag, den 06. September 2025, verwandelt sich der Kaemmererplatz in der Cuxhavener Innenstadt von 12:00 bis 23:00 Uhr wieder in eine lebendige Festmeile.

Das Buttfest der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH (NHC) lockt Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern mit einem bunten Programm voller Musik, Tanz, Unterhaltung und Mitmachaktionen. Unter dem Motto „Man sieht sich auf dem Butt“ präsentieren zahlreiche Vereine, Chöre, Vereine und Tanzgruppen aus Cuxhaven ihre Programme und laden zum Mitfeiern ein. Auf der Bühne wechseln sich schwungvolle Shantys, Tanzshows und mit Auftritten lokaler Vereine ab, bevor am Abend die Band „Moodish“ und DJ Tony O. für ausgelassene Stimmung bis zum späten Abend sorgen. Auch für Kinder und Familien ist viel geboten: Unter anderem sorgt das Fun Team der NHC mit Kinderschminken für leuchtende Augen und beste Unterhaltung.

„Das Buttfest ist mehr als ein Fest, es ist ein Treffpunkt für die ganze Stadt. Vereine und Organisationen zeigen hier, wie bunt Cuxhaven sein kann. Wir freuen uns auf einen fröhlichen Tag mit vielen Gästen und auf das gemeinsame Feiern“, sagt Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH.

Ein besonderer Publikumsmagnet ist das große Entenrennen: Um 13.30 Uhr eröffnen zunächst alle 103 Sponsoren-Enten das Spektakel im Schleusenpriel. Der Höhepunkt folgt um 15 Uhr, wenn über 4.000 gelbe Mini-Enten ins Wasser gelassen werden. Mitmachen lohnt sich, denn auf die Gewinner warten rund 600 attraktive Preise.

Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm lädt auch das Gelände zum Bummeln und Verweilen ein. Vom Buttplatz bis hin zur Stadtbibliothek präsentieren sich verschiedene Aussteller, Vereine und Initiativen. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, mit einer Auswahl an kulinarischen Angeboten, die keine Wünsche offenlässt.

Das vollständige Programm unter www.nordseeheilbad-cuxhaven.de

Programm Bühne 1 (Buttplatz):
12:00 - 12:15 Uhr      Eröffnung Buttfest und Entenverkündung durch den Lions Club
12:00 - 13:00 Uhr      Sohl`nborger Büttpedder
13:00 - 13:30 Uhr      Shanty-Chor Cuxhaven
13:40 - 14:05 Uhr      Step by Step
14:15 - 14:30 Uhr      Bekanntgabe Gewinner des Hauptsponsoren-Rennens
14:35 - 15:00 Uhr      Step by Step
15:10 - 15:25 Uhr      ATSC Latin Fitness
15:35 - 16:05 Uhr      ATSC "Let´s Dance again Cuxhaven"
16:15 - 16:30 Uhr      Flamenco Triana
16:40 - 17:00 Uhr      Cuxhavener Tanzladies
17:10 - 17:50 Uhr      Zumba Altenwalde
19:00 - 22:00 Uhr      Musik mit der Band "Moodish"

Programm Bühne 2 (Stadtbibliothek):
15:00 - 18:00 Uhr      Musik mit dem "Duo Zweierlive - Uta Carina"
19:00 - 22:00 Uhr      DJ Tony O.

Programm Gelände Buttfest:13:30 - 13:45 Uhr      Sponsoren-Entenrennen
15:00 - 15:20 Uhr      Hauptentenrennen
14:00 - 17:00 Uhr      Kinderschminken mit dem Fun Team

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH
Cuxhavener Straße 92, 27476 Cuxhaven
Telefon: +49(4721) 404126
Mobil: +49(160) 94845646
E-Mail: ziersch@tourismus.cuxhaven.de
Web:www.nordseeheilbad-cuxhaven.de  

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.