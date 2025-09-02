Buttfest 2025- Buntes Programm und Entenrennen
Das Buttfest der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH (NHC) lockt Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern mit einem bunten Programm voller Musik, Tanz, Unterhaltung und Mitmachaktionen. Unter dem Motto „Man sieht sich auf dem Butt“ präsentieren zahlreiche Vereine, Chöre, Vereine und Tanzgruppen aus Cuxhaven ihre Programme und laden zum Mitfeiern ein. Auf der Bühne wechseln sich schwungvolle Shantys, Tanzshows und mit Auftritten lokaler Vereine ab, bevor am Abend die Band „Moodish“ und DJ Tony O. für ausgelassene Stimmung bis zum späten Abend sorgen. Auch für Kinder und Familien ist viel geboten: Unter anderem sorgt das Fun Team der NHC mit Kinderschminken für leuchtende Augen und beste Unterhaltung.
„Das Buttfest ist mehr als ein Fest, es ist ein Treffpunkt für die ganze Stadt. Vereine und Organisationen zeigen hier, wie bunt Cuxhaven sein kann. Wir freuen uns auf einen fröhlichen Tag mit vielen Gästen und auf das gemeinsame Feiern“, sagt Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH.
Ein besonderer Publikumsmagnet ist das große Entenrennen: Um 13.30 Uhr eröffnen zunächst alle 103 Sponsoren-Enten das Spektakel im Schleusenpriel. Der Höhepunkt folgt um 15 Uhr, wenn über 4.000 gelbe Mini-Enten ins Wasser gelassen werden. Mitmachen lohnt sich, denn auf die Gewinner warten rund 600 attraktive Preise.
Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm lädt auch das Gelände zum Bummeln und Verweilen ein. Vom Buttplatz bis hin zur Stadtbibliothek präsentieren sich verschiedene Aussteller, Vereine und Initiativen. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, mit einer Auswahl an kulinarischen Angeboten, die keine Wünsche offenlässt.
Das vollständige Programm unter www.nordseeheilbad-cuxhaven.de
Programm Bühne 1 (Buttplatz):
12:00 - 12:15 Uhr Eröffnung Buttfest und Entenverkündung durch den Lions Club
12:00 - 13:00 Uhr Sohl`nborger Büttpedder
13:00 - 13:30 Uhr Shanty-Chor Cuxhaven
13:40 - 14:05 Uhr Step by Step
14:15 - 14:30 Uhr Bekanntgabe Gewinner des Hauptsponsoren-Rennens
14:35 - 15:00 Uhr Step by Step
15:10 - 15:25 Uhr ATSC Latin Fitness
15:35 - 16:05 Uhr ATSC "Let´s Dance again Cuxhaven"
16:15 - 16:30 Uhr Flamenco Triana
16:40 - 17:00 Uhr Cuxhavener Tanzladies
17:10 - 17:50 Uhr Zumba Altenwalde
19:00 - 22:00 Uhr Musik mit der Band "Moodish"
Programm Bühne 2 (Stadtbibliothek):
15:00 - 18:00 Uhr Musik mit dem "Duo Zweierlive - Uta Carina"
19:00 - 22:00 Uhr DJ Tony O.
Programm Gelände Buttfest:13:30 - 13:45 Uhr Sponsoren-Entenrennen
15:00 - 15:20 Uhr Hauptentenrennen
14:00 - 17:00 Uhr Kinderschminken mit dem Fun Team
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH
Cuxhavener Straße 92, 27476 Cuxhaven
Telefon: +49(4721) 404126
Mobil: +49(160) 94845646
E-Mail: ziersch@tourismus.cuxhaven.de
Web:www.nordseeheilbad-cuxhaven.de