Butjenter Sommer - Highlights 2025

Mit dem Frühlingsbeginn erwacht die Natur zu neuem Leben – eine Zeit des Aufbruchs und der Erneuerung. Der Tourismus-Service Butjadingen lädt herzlich alle Gäste und Einheimische ein, die ersten warmen Sonnenstrahlen gemeinsam zu genießen.



Freu Dich auf spannende Veranstaltungen – altbewährte Traditionen und neuen Erlebnisse, die bereits im April beginnen und durch gesamte Saison begleiten. Lass Dich von der einzigartigen Schönheit des Wattenmeers verzaubern, spüre die frische Brise und erlebe die Magie dieses besonderen Ortes.



Butjenter Kultur - Land & Lüü



Vier Wochen voller Erlebnisse - die Butjenter Mottowochen sind die perfekte Gelegenheit, unsere einzigartige Kultur kennenzulernen.



Vom 14. April bis zum 11. Mai erwarten Dich unvergessliche Momente: klassische Butjenter Sportarten, kulinarische Highlights, fesselnde Erzählungen durch die Zeit sowie spannende Entdeckungstouren durch Land, Einrichtungen und Natur. Ein besonderes Highlight ist das Gewinnspiel! Sammle Dir Stempel und entdecke dabei die Vielfalt der Region.



Hamburger Fischmarkt



Zum ersten Mal bei uns: der Hamburger Fischmarkt am Krabbenkutterhafen Fedderwardersiel vom 19. Bis 21. April! An diesen Tagen kannst Du die leckeren und besonderen Spezialitäten des Nordens genießen. Mit dabei sind Bananen-Fred, KätheKabeljau, Aal-Hinnerk, Käse-Maik und Wurst-Herby. Lass Dir diese Leckerbissen schmecken und beobachte dabei das faszinierende Spiel der Gezeiten mit Ebbe und Flut im Hafen von Fedderwardersiel.



Zirkus- und Drachenfest



Mehr als hundert Drachen in den unterschiedlichen Formen und Farben verwandeln den Himmel in ein schillerndes Spektakel im Rahmen des großen Zirkus- und Drachenfest von 7. bis 9. Juni. Dieses familienfreundliche Event bietet eine bunte Vielfalt: kulinarische Angebote aus der ganzen Welt – von italienischer bis chinesischer Spezialitäten, dazu gute Musik, spannende Unterhaltung und natürlich Spaß für Groß und Klein!



Kids Watt Academy



Wie können kleine Entdecker einen schönen und heißen Sommertag spannend verbringen? Die Kids Watt Academy bietet neugierigen Naturliebhabern eine interessante und lustige Möglichkeit, die Natur zu erkunden. Es wird ein tolles Wochenende rund um die Themen Umwelt, Müll und Nordsee. Vom 21. bis 22. Juni können kleine Abenteuer die folgende Forscherstationen zu erkunden: Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel / Nationalparkverwaltung, NABU Butjadingen, GIB, Klimahaus Bremerhaven und WWF.



Rock on Isens Festival



Mehr Adrenalin in Butjadingen! Vom 4. Bis 5. Juli findet das Rock Isens Festival statt – das ultimative Event für alle Rockfans und Liebhaber heißer Atmosphäre! Komm vorbei und genieße ein gespanntes Live-Musik mit Bands wie Moped-Rock, Drunken Swallows mit Punkrock, Ozzyfied, die als Tribute an Ozzy Osbourne und Black Sabbath, sowie den Deutschrockern Mont Go. Und das besondere Highlight: niemand geringeres als der Shantychor Butjenter Blinkfüer wird das Festival eröffnen! Also, verpasse nicht das musikalische Event des Jahres in Butjadingen!



Feldhauser Seifenkistenrennen



Es geht wieder los! Das 9. Feldhauser Seifenkistenrennen – ein Event, das nichts für schwache Nerven ist. Erlebe die mutigsten Rennfahrer, die ihr Glück in spannenden Wettkämpfen mit selbstgebauten Seifenkisten auf die Probe stellen. Ob Erwachsene oder Kinder – es macht keinen Unterschied. Komm vorbei, feuere die Teilnehmer an und erlebe das Feldhauser Seifenkistenrennen in Butjadingen – vom 12. Bis 13. Juli.



Breakdance & Hip-Hop Workshop



Lerne Dich selbstbewusst und fließend zu bewegen, hab Spaß und genieße den Tanz im Atrium Burhave vom 21. Bis 25 Juli! Der Breakdance und Hip-Hop Workshop bietet allen Tanzbegeisterten eine großartige Freizeitmöglichkeit und die Chance, sich in der Choreografie auszuprobieren. Erfahrene Profi-Trainer sind immer dabei zur Seite und unterschützen gerne. Am Ende erwartet Dich eine unvergessliche Dance Battles und ein spektakuläres Finale.



Butjenter Kutterfest



Erleb eine älteste Tradition des modernen Butjadingen – das Kutterfest! Jedes Jahr erwartet unsere Gäste ein einzigartiges Spektakel mit spannenden Rennen bei Papierbootregatta und dem unterhaltsamen Krabbenpul-Wettwerb. Doch das Festival ist nicht nur dafür bekannt – Live-Musik und eine einmalige Gelegenheit, eine Vielzahl regionaler Spezialitäten zu probieren, machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dieses Jahr vom 25. Bis 27 Juli kann jede Familie dieses Fest genießen und zur Bewahrung der Traditionen Butjadingen beitragen!



NIVEA Strandfest



Sonne, Strand und Wattenmeer – die perfekte Kombination für einen tolles Urlaub in Nordseeküste. Am 2. August kannst Du das NIVEA Strandfest in der Nordseelagune nicht verpassen! Es gibt Spaß für Groß und Klein – über hundert blaue NIVEA-Bälle werden verteilt, um im Sand zu spielen. Außerdem erwarten Dich leckeres Essen, angenehme Musik und für Kinder gibt es dazu ein interessantes Unterhaltungsprogramm.



Schottisch-friesischer Mehrkampf



Wenn Du sportlich, selbstbewusst und aktiv bist, dann mach mit! Der Schottisch-friesische Mehrkampf am 3. August bietet spannende Herausforderungen, jede Menge Spaß und ein besonderes Eintauchen in Butjadinger Kultur. Diese Veranstaltung gibt die Möglichkeit, sich in verschiedene Disziplinen zu messen, darunter Baumstammstoßen, Rundballenrollen, Bogenschießen, Holzschuhzielwurf, Steinweitwurf oder Friesengolf. Teste Deine Grenzen und genieße einen sonnigen Tag volle Action mit Freunde und Familie!



