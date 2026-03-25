Butjadingen: Musik, Meer und maritimes Flair – Konzerte im Hafen Fedderwardersiel starten in die Saison 2026
Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm mit regionalen und überregionalen Künstlern, die für jede Menge Stimmung sorgen. Den Auftakt machen am 6. April die Unterhaltungsmusiker Butjenter Blinkfüer, gefolgt von Butjenter Speelwark (12.04.) und Uwe Mannsbart (19.04.). Im Laufe des Frühlings bis Juni treten unter anderem die Big Band Bremerhaven, Wild at Heart, Nordseekrabben, Richard K., Flip Flops, Gezeitenrock, Adams Family und Fatallica auf.
Ein besonderes Highlight: Am 17. Mai begleitet Butjenter Blinkfüer den beliebten Hafenschmaus – das Streetfood-Festival musikalisch und sorgt damit für ein stimmungsvolles Wochenende am Wasser.
Die Konzerte im Hafen bieten den perfekten Soundtrack für einen gemütlichen Sonntagvormittag in maritimer Atmosphäre – bei freiem Eintritt. Besucherinnen und Besucher können sich auf gute Musik, fangfrische Nordseeluft und die einmalige Kulisse des Fischereihafens freuen.
Weitere Informationen unter www.butjadingen.de
Butjenter Blinkfuer
Shanties, Döntjes und gute Laune mit den Jungs von "Butjenter Blinkfüer". Urlaubern und Einheimischen sind sie gleichermaßen bekannt und vertraut – die 30 Sänger und Musiker des Shantychors Butjenter Blinkfüer. In ihren blauen Blousons, ihren weißen Hosen und den Elbseglern sind sie auch optisch eine bekannte Erscheinung. Und wo sie auftreten, sind schwungvolle Musik und gute Laune garantiert.
Butjenter Speelwark
Wi singt Leeder vun dat Land un vun de Lüüd an de Waterkant. Die Butjenter Speelwark besteht seit 33 Jahren in wechselnder Besetzung mit Gesang und traditionellen Instrumenten wie Akkordeon, Flöte, Gitarre, Bass, Mundharmonika und Schlagwerk. Damit trägt die Speelwark sowohl traditionelle plattdeutsche Lieder als auch moderne, neue Stücke in typisch norddeutscher Weise vor.
Uwe Mannsbarth
Der Sänger und Gitarrist Uwe Mannsbarth spielt eigene Songs mit wunderbaren Melodien, feinstem Groove und deutschen Texten mit Geschichten und starken Bildern von der Küste und aus der Strandbar. Die sorgfältig ausgearbeiteten Songs zeigen kompositorisches Geschick und handwerkliches Können und werden durch virtuoses Gitarrenspiel und ein großes Repertoire an Stilmitteln zum Leben erweckt. Eine wunderbare musikalische Reise durch Stimmungen, Klangwelten und Landschaften. Ein Spaziergang am Meer.
Big Band Bremerhaven
Wir sind die Big Band Bremerhaven mit bis zu achtzehn leidenschaftlichen Jazzmusikern, die altbekannte Swingtitel, moderne Big-Band Arrangements bekannter Stücke und auch feurige Latin Sounds unter der Leitung von Frank Mehrtens darbieten. „Verstärkung“ bekommen wir durch die Sängerin Christine Ella Lenartz und den Sänger Sven Ricklefs mit ihren ausdruckvollen Stimmen - sowohl als Solisten als auch im Duett. Bei unseren Auftritten sind gute Laune, Spaß und „Fußwippen“ garantiert und das Publikum ist bisher von der abwechslungsreichen Musik begeistert gewesen. Die Band blickt in wechselnder Besetzung mittlerweile auf über 50 Jahre Tradition und Erfahrung zurück. Trotz der Routine ist jeder Auftritt heute noch für die Musiker ein besonderes Erlebnis, bei dem auch der Spaß an der Musik und die „Animation“ des Publikums nicht zu kurz kommen. Die Big Band Bremerhaven hat sich auf unzähligen Konzerten und Tourneen im In- und Ausland erfolgreich präsentiert.
Wild at heart
Seit inzwischen 35 Jahren bietet die Braker Band WILD AT HEART ein vielseitiges Liveprogramm aus klassischem, anspruchsvollem Rock mit abwechslungsreichen Sets großartiger Rockklassiker der 70er bis 2000er Jahre. Die Band, bestehend aus Nora Li-Fischer (Gesang), Stefan Hack (Gitarre & Gesang), Sascha Schmitz (Drums), Matthias Kasper (Bass)
und Oliver Poppe (Keyboard & Gitarre) begeistert mit ehrlichem und schweißtreibendem Liverock, bei dem noch jeder Ton live und von Hand gespielt wird – nah am Original und gleichzeitig immer mit eigener kreativer Note.
Nordseekrabben
Das Akkordeon Orchester spielt traditionelle und moderne plattdeutsche Lieder und sorgt für echtes Nordseefeeling.
Richard K.
Live & Unplugged bin ich in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs! Zu meinem Repertoire gehören nicht "nur" österreichische Hits von Rainhard Fendrich und Co., sondern auch Hits aus den wilden 60ern und 70ern, der neuen deutschen Welle und viele Coversongs bekannter Künstler!
FlipFlops
"Die FlipFlops" spielen gute Laune-Musik aus Butjadingen. Lieder von der See, Schlager & Pop, Beatmusik & Rock-Klassiker. Die Titel werden in Deutsch und Englisch mit einer Prise Humor und gelegentlichen Eigeninterpretationen dargeboten.
Wer sind "Die FlipFlops"? Die vierköpfige Liveband aus Butjadingen besteht aus folgenden Musikern/innen: Paul A. Baumann - Schlagwerk / Andrea Turmann - Bass / Michael Köster - Gitarre & Gesang / Carsten 'Kodi' Bode - Gitarre & Gesang
Gezeiten Rock
Gezeiten Rock steht für Rock- und Poptitel aus den 80ern bis in die heutige Zeit. Teilweise mit selbst geschriebenen deutschen und plattdeutschen Texten. Das zeichnet ihre Musik aus und macht sie unverwechselbar. Abwechslungsreich wie die Gezeiten: mit einem Augenzwinkern hart am Wind!
Adams Family
Im Oktober 2010 gründete der Berufsmusiker "Gerrit Giggle Adams" mit seinem Sohn Colin Adams das Duo "Adams Family". Das Repertoire der Band erstreckt sich vom Sound der 60er Jahre, bis hin zum Sound von Heute. Ob Oldies, Rock, Pop oder Blues, die Adams Family bieten ihrem Publikum ein abwechslungsreiches Programm. Alle Songs werden absolut LIVE dargeboten. Bass-Drum und Snare des Schlagzeugs erzeugen per Fuß den Rythmus. Hinzu kommen Akustikgitarre und Bass sowie der Gesang. Diese Technik macht es möglich, dass die Adams Family mit nur 2 Musikern wie eine komplette Band klingt. Die "Adams Family" tritt in folgender Besetzung auf: Gerrit Giggle Adams / Akustikgitarre / Gesang / Bass-Drum + Snare und Colin Adams / Bass / Gesang.
Fatallica
Fatallica wurden einst im Umfeld des Theates Fatale gegründet und sollten eigentlich nur für „Pausenmusik“ bei den Aufführungen zuständig sein. Die Band entwickelte aber schnell ein Eigenleben und gab viele Konzerte in der Region und darüber hinaus, bevor sich die Wege der Musiker trennten. Das 25-jährige Bestehen, das das Theater Fatale Anfang 2025 feierte, nahmen Helmut Dietrich (Bass und Gesang), Detlef Glückselig (Gitarre, Gesang) und Paul Baumann (Schlagzeug) zum Anlass für ein Revival. Seitdem ist Fatallica wieder am Start.
Fatallica covert – vorzugsweise Songs, die nur unwesentlich jünger sind als die Musiker selbst. Die Band lässt sich aber auf kein Genre und auch auf kein Jahrzehnt festlegen. Erlaubt ist, was Spaß macht.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
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Strandallee 61
26969 Butjadingen