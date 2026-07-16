Butjadingen: Macht euch sommersicher!
DLRG/NIVEA-Strandfest am Friesenstrand in Tossens
Rettungsschwimmer*innen der DLRG unterstützen Kinder und Eltern dabei, sich sicher im und am Wasser und in der Sonne zu bewegen – ein Thema, das höchste Relevanz hat. „In entspannter Urlaubsatmosphäre machen wir spielerisch auf Baderegeln, Schwimmenlernen und Sonnenschutz aufmerksam. So können Familien ihren Strandurlaub heute und in Zukunft unbeschwert genießen“, erklärt Tourleiterin Maiken Stolze.
Bei den rund dreistündigen Strandfesten steht das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt. Besucher*innen können:
· auf der Hüpfburg toben
· Baderegeln spielerisch erlernen
· erleben, wie wichtig Schwimmkompetenz ist
· Sonnenschutz mit unserer UV-Kamera hautnah erleben
· Rettungsgeräte testen
· einfache Erste‑Hilfe‑Techniken kennenlernen
Bei der Strandfest‑Entdecker‑Tour beantworten Kinder knifflige Fragen und können gegen eine kleine Spende zugunsten der DLRG tolle Preise gewinnen. „Für uns ist das Strandfest mehr als Aktion: Es ist Prävention, die man sehen und anfassen kann.“ erzählt Paula, DLRG-Rettungsschwimmerin und seit vielen Jahren ehrenamtlich mit auf Tour, begeistert.
Auf der Bühne gibt es ein Puppentheater und viele Mitmachaktionen wie Robbenrennen und eine Schwungtuch‑Reise ans Meer. Am Ende gibt es NIVEA-Wasserbälle für alle und wir verwandeln den Strand in ein blaues Meer – ein Highlight!
Übrigens: Damit die DLRG auch außerhalb der Strandfest-Saison für Sicherheit im und am Wasser sorgen kann, verdoppelt NIVEA am Ende jeden Jahres die gesammelten Spenden. 2025 kamen auf diese Weise mehr als 10.000 Euro zusammen. Insgesamt konnten bisher 192 Rettungsboote gekauft und in den Dienst der DLRG gestellt werden.
Weitere Informationen zu den Strandfesten finden Sie unter www.dsg.dlrg.de/strandfest und www.nivea.de/dlrg.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
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