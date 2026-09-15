Butjadingen: Erlebe den Herbstzauber: Herbstmarkt im Hafen Fedderwardersiel am 3. Oktober

Am 3. Oktober lädt der Hafen von 11 bis 18 Uhr zum alljährlichen Herbstmarkt ein, einem farbenfrohen Ereignis, das die Schönheit der Saison einfängt. Die Besucher erwartet eine reiche Auswahl lokaler Handwerkskunst sowie kreative und regionale Produkte, die sowohl für Feinschmecker als auch für Kunstliebhaber ein wahres Paradies darstellen.Musikalisch startet der Tag von 11 bis 13.30 Uhr mit Gezeiten-Rock. Die Band steht für Rockund Poptitel von den 80ern bis heute, teils mit eigenen deutschen und plattdeutschen Texten – abwechslungsreich wie die Gezeiten und mit einem Augenzwinkern hart am Wind. Von 14.30 bis 17 Uhr übernimmt Pepper & Soul mit Spielfreude, harmonischem Zusammenspiel und Musik zum Genießen, Mitsingen und Tanzen.Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die Strandkorbversteigerung um 15 Uhr. Hier hat jeder die Gelegenheit, echte Butjenter Strandkorbexemplare zu ersteigern – ein Erinnerungsstück der ganz besonderen Art für den eigenen Garten. Auktionator Dierk Smit aus Nordenham wird die Körbe launig unter das Volk bringen. Die Abholung muss direkt am gleichen Tag und in Eigenregie erfolgen. Einmalig werden in diesem Jahr auch Holzpferde für kleine Reiter und Reiterinnen versteigert.Der Eintritt zum Herbstmarkt ist frei und alle Altersgruppen sind herzlich eingeladen, einen Tag voller Entdeckungen und Erlebnisse zu verbringen. Während des gesamten Tages sind auch die beiden Butjenter Schafe Fiete & Fietje mit vor Ort, die zum Kuscheln und Erinnerungsfotos schießen bereitstehen. Lassen Sie sich vom Charme des Hafens verzaubern und genießen Sie die unverwechselbare Atmosphäre dieses besonderen Events.Wir freuen uns, Sie am 3. Oktober im Hafen begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen wunderschönen Herbsttag zu erleben.Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KGStrandallee 6126969 Butjadingen