Butjadingen: Ein Abend für die Freundschaft: Lesung mit Annie Heger und Yared Dibaba in Tossens
Mit ihrem "Freundschaftsbuch für Große" im Gepäck lesen, singen und schnacken sie auf Platt- und Hochdeutsch. Der Abend beleuchtet, warum Freundschaften unsere Immunabwehr stärken, uns bisweilen stressen, aber letztlich unverzichtbar sind. Dieser unterhaltsame Mix aus Lesung und Musik greift die Bedeutung von Freundschaften in unserem Leben auf und zeigt, wie sie in guten und schlechten Zeiten als Konstante wirken.
Lassen Sie sich diesen besonderen Abend nicht entgehen und feiern Sie mit Annie Heger und Yared Dibaba die Geheimnisse und Schönheiten der Freundschaft. Diese Veranstaltung ist die zweite Lesung in der neuen Reihe „Literatur am Meer“, in deren Rahmen zukünftig regelmäßig Lesungen mit unterschiedlichsten Autorinnen und Autoren stattfinden werden und wird unterstützt von der Landessparkasse zu Oldenburg und der Buchhandlung von Bestenbostel, Nordenham.
Ticketverkauf & Veranstaltungsdetails
TICKETS: Vorverkauf: 23 €, Abendkasse: 28 €
Erhältlich in den Tourist-Infos Burhave & Tossens sowie bei der Buchhandlung von Bestenbostel in Nordenham. Oder ganz einfach online unter: www.butjadingen.de/buchen/erlebnisse
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tina Tönjes
Marketing
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de