Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1061981

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Tourismus-Agentur Nordsee GmbH +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Butjadingen: Beckenbodengymnastik für Männer!

(lifePR) (Butjadingen, )
 

Ein scharfzüngiges Kleinkunstprogramm, witzig, aktuell, mit Martin Herrmann (ausgezeichnet mit dem Silbernen Koggenzieher Rostock 2025 und der Weinstädter Reblaus 2026).

Wie man mit dem Altern spassvoll umgeht, das zeigt Martin Herrmann auf seiner hochkomischen Reise zwischen bewährtem Liedgut und aktuellen Satzgebäuden: Wer auf dem Boden der Tatsachen steht, kann sich die Tatsachen zurecht biegen, aber wer auf dem Beckenboden der Tatsachen steht, kann sich den Tatsachen zurecht biegen. Gerade im Alter.

Manche Männer scheuen das Altern derart, dass sie nur noch vom A-Wort reden. Viele haben sogar die alt-Taste auf ihrer Tastatur überklebt. Sie glauben, das Altern klappt von alleine, ohne extra Ausbildung. Aber gerade beim Altern gibt es Qualitätsunterschiede. Herrmann schult zum älter werden mit Genuss. Man sieht die Welt hinterher durch die rosarote Gleitsichtbrille und fürchtet weder Apothekenumschau noch Warmbadetag. Ein geübter Beckenboden erhöht den Lustfaktor auch für Männer und bekämpft damit die Altersarmut, weil er das teure Viagra ersetzt.

Martin Herrmann ist reisender Songkabarettist (bislang zwanzig Kleinkunstpreise), spezialisiert auf komische Songs, mit Hang zum Meer. Im März vergangenen Jahres gewann Herrmann beim renommierten Wettbewerb "Rostocker Koggenzieher" Silber sowie den Publikumspreis. Beim 2. Kabarettpreis „Weinstädter Reblaus“ 2026 gab es Kabarett im Wettbewerb – mit Musik, Satire, schnellen Pointen und jeder Menge Spielfreude. Auch hier ging Herrmann als strahlernder Sieger hervor.

Nun tritt er diesen Sommer im Atrium im Haus des Gastes, Strandallee 61 in Burhave, auf. Jeden Donnerstag (20.00 Uhr), Freitag (20.00 Uhr), Samstag (20.00 Uhr) und Sonntag (19.00 Uhr) vom 4. bis zum 21. Juni kann man erfahren, wie Altern mit Genuss funktioniert. Der Eintritt beträgt 10 € an der Abendkasse.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: tina.toenjes@butjadingen.de
www.butjadingen.de 

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.