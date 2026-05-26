Butjadingen: Beckenbodengymnastik für Männer!
Ein scharfzüngiges Kleinkunstprogramm, witzig, aktuell, mit Martin Herrmann (ausgezeichnet mit dem Silbernen Koggenzieher Rostock 2025 und der Weinstädter Reblaus 2026).
Wie man mit dem Altern spassvoll umgeht, das zeigt Martin Herrmann auf seiner hochkomischen Reise zwischen bewährtem Liedgut und aktuellen Satzgebäuden: Wer auf dem Boden der Tatsachen steht, kann sich die Tatsachen zurecht biegen, aber wer auf dem Beckenboden der Tatsachen steht, kann sich den Tatsachen zurecht biegen. Gerade im Alter.
Manche Männer scheuen das Altern derart, dass sie nur noch vom A-Wort reden. Viele haben sogar die alt-Taste auf ihrer Tastatur überklebt. Sie glauben, das Altern klappt von alleine, ohne extra Ausbildung. Aber gerade beim Altern gibt es Qualitätsunterschiede. Herrmann schult zum älter werden mit Genuss. Man sieht die Welt hinterher durch die rosarote Gleitsichtbrille und fürchtet weder Apothekenumschau noch Warmbadetag. Ein geübter Beckenboden erhöht den Lustfaktor auch für Männer und bekämpft damit die Altersarmut, weil er das teure Viagra ersetzt.
Martin Herrmann ist reisender Songkabarettist (bislang zwanzig Kleinkunstpreise), spezialisiert auf komische Songs, mit Hang zum Meer. Im März vergangenen Jahres gewann Herrmann beim renommierten Wettbewerb "Rostocker Koggenzieher" Silber sowie den Publikumspreis. Beim 2. Kabarettpreis „Weinstädter Reblaus“ 2026 gab es Kabarett im Wettbewerb – mit Musik, Satire, schnellen Pointen und jeder Menge Spielfreude. Auch hier ging Herrmann als strahlernder Sieger hervor.
Nun tritt er diesen Sommer im Atrium im Haus des Gastes, Strandallee 61 in Burhave, auf. Jeden Donnerstag (20.00 Uhr), Freitag (20.00 Uhr), Samstag (20.00 Uhr) und Sonntag (19.00 Uhr) vom 4. bis zum 21. Juni kann man erfahren, wie Altern mit Genuss funktioniert. Der Eintritt beträgt 10 € an der Abendkasse.
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