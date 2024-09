Bunte Giganten am Himmel über dem Badestrand von Dangast

Der Herbst klopft an die Tür - häufig ist es schon etwas windiger und es beginnt die Drachenzeit.Anfang Oktober wird der Himmel über dem Dangaster Badestrand wieder bunt. Drachenflieger aus ganz Deutschland, aber natürlich auch aus der Umgebung Frieslands, reisen mit ihren außergewöhnlichen Exponaten an und nehmen den Himmel über dem Dangaster Strand mit ihren bunten Drachengiganten ein.Über 30 Drachensportler haben sich angekündigt und werden ihre Exponate in die Luft setzen.Großdrachen mit einer Länge von bis zu 20 m gibt es ebenso zu sehen wie Lenk- und Kastendrachen.Oktopusse, Fische, Kraken und anderes Meeresgetier werden dann am Himmel zu sehen sein ebenso wie Eulen, der Superheld Batman und andere Trickfilmstars.Die Besucher*Innen haben während des Drachenfestes auch die Möglichkeit, selbst einmal einen Lenkdrachen auszuprobieren bzw. von einem professionellem Drachensportler eine Einweisung in den Lenkdrachensport zu bekommen, um so vielleicht den Drachensport für sich zu entdecken.Zu einem weiteren Höhepunkt wird es dann am Freitagabend kommen. Bei Einbruch der Dunkelheit werden die Drachen noch einmal in einem ganz besonderen Licht erscheinen und zu sehen sein. Angestrahlt oder selbstleuchtend werden die Flugobjekte in der Dunkelheit aufsteigen. Insbesondere vor der Kulisse des Weltnaturerbes Wattenmeer und der hell erleuchteten Stadt Wilhelmshaven auf der anderen Seite des Jadebusens wirken die beleuchteten Drachen besonders eindrucksvoll. Dieses Spektakel sehen sich die Zuschauer besonders gerne vom Deich aus an.Der Eintritt zum Drachenfest in Dangast ist frei.Mi., 02.10.2024: 13.00 – ca. 17.30 Uhr Anreise und erstes AnfliegenDo., 03.10.2024: 11.00 – ca. 17.30 UhrFr., 04.10.2024: 11.00 – ca. 17.30 Uhr Bei Einbruch der Dunkelheit Finale mit NachtflugshowWeitere Infos finden Sie unter www.dangast.de Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Tourismus-Service Nordseebad Dangast,Edo-Wiemken-Str. 61,26316 Varele unter www.dangast.de Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Tourismus-Service Nordseebad Dangast,Edo-Wiemken-Str. 61,26316 Varel