Bundesweiter Tag der Schiene 2024: Am 21. und 22. September kreiseln die Loks im Ahlenmoor

Das MoorIZ im Ahlenmoor präsentiert anlässlich des Tags der Schiene am 21. und 22. September seine nagelneuen und altbewährten Lokomotiven im Einsatz. Mit Stolz und Begeisterung stellt das MoorInformationsZentrum (MoorIZ) Ahlenmoor seine kleine aber feine Lokflotte vor. Dabei wird historische analoge Museumstechnik neben modernster, klimaneutraler und softwaregesteuerter Elektrotechnik auf der Schiene im Einsatz sein. Die Gäste erwartet ein unvergessliches Erlebnis mit der Möglichkeit, bei zahlreichen Kurzfahrten die verschiedenen Loktypen zu erleben.Bereits die kleine Arbeitslok „Emma“ aus dem Jahr 1932 ist ein erster Höhepunkt. Die alte Dame wird sonst nur für Unterhaltungsarbeiten genutzt und nicht für die Gästebeförderung. Doch ihre Anwesenheit erinnert an vergangene Zeiten, und anlässlich der Schienentage kann auch sie zwei Tage lang von den Gästen bei einer kurzen Rundfahrt erlebt werden.Die Diema I und Diema II sind die beiden robusten Museumsloks und stehen mit ihren alten wie robusten Dieselmotoren täglich für die Ausflüge ins Moor bereit. Sie garantieren ein authentisches Fahrerlebnis und dürfen natürlich auch am Tag der Schiene nicht fehlen.Der „Star“ des Wochenendes wird aber sicherlich „E-Wiesel“ sein. Die gemeinsam mit der Naturschutzstiftung des Landkreises Cuxhaven projektierte E-Lok der Firma Bräutigam, einem Spezialisten für Kleinbahnen und Gruppenloks, ist die neueste Errungenschaft im Ahlenmoor. Sie ist die erste E-Lok in Deutschland für Moorbahnfahrten und bietet umweltfreundliche und moderne Fahrten inmitten des Ahlenmoors.Am 21. und 22. September werden mit allen vier Loktypen Kurzfahrten im Ahlenmoor angeboten. An beiden Tagen werden mit den drei Loktypen jeweils zwei Fahrten angeboten. Die Abfahrten sind am Samstag zwischen 10:15 und 16:45 Uhr und am Sonntag zwischen 10:30 und 16:00 Uhr.Mit Ausnahme einer klassischen 135-minütigen Tour am Samstag die tief ins Moor führt wird jede Tour 5 Euro kosten und etwa 40 Minuten dauern. Kurz genug also, um verschiedene Typen auszutesten. Jeder Gast erhält zusätzlich einen Moorbahn-Ansteckpin und freien Eintritt in die Ausstellung im MoorInformationsZentrum.Die Loks, die zwischenzeitlich auf ihren Einsatz warten, werden den ganzen Tag über sichtbar und fotografierbar geparkt sein. Aber auch der an diesen Tagen hohe Rangierbetrieb am Bahnhof mit den kleinen Zugmaschinen wird sicherlich für alle Schienenfreunde ein kleines Highlight.Natürlich wird auch das beliebte Café-Restaurant Torfwerk geöffnet sein und leckeren Kuchen sowie warme Speisen anbieten.Der gesamte Fahrplan und alle weiteren Informationen sind online auf www.ahlenmoor.de ersichtlich.Das MoorIZ Ahlenmoor informiert über Moore, führt aktive Bildungsarbeit als außerschulischer durch und macht im Rahmen eines sanften Tourismus das Ahlenmoor erlebbar. Neben der Dauerausstellung werden vor allem zahlreiche Veranstaltungen und Moorbahnfahrten angeboten, um für die Bedeutung des Moors und dessen Schutz zu sensibilisieren.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Tourismus BüroRathausplatz 1Samtgemeinde Land HadelnMarktstraße 2121762 Otterndorf