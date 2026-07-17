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Bremerhaven: Die „vier Schweden“ kommen

Musiksommer erlebt mit den Hits von ABBA den nächsten Höhepunkt

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Jetzt wird die Discokugel poliert: Der beliebte Bremerhavener Musiksommer begeistert mit „4 SWEDES“, einer der führenden ABBA-Tribute-Bands Europas. Die international besetzte sechsköpfige Band will ihr Publikum am Donnerstag, 23. Juli, mit starken Stimmen, energiegeladenen Live-Arrangements und detailverliebten Choreografien begeistern. Das Konzert wird von der Weser-Elbe Sparkasse präsentiert. „Wenn’s um Abba geht, dann wird es voll bei uns“, weiß Lisanne Klitzke, Veranstaltungsmanagerin der Erlebnis Bremerhaven. Sie rechnet mit bis zu 4000 Besuchern im Schaufenster Fischereihafen.

Die Klassiker wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ und „Waterloo“ dürfen natürlich nicht fehlen beim Musiksommer. "Unsere Show ist mehr als nur ein Konzert", verspricht Sängerin Isabell Classen. "Es ist ein intensives Erlebnis für die ganze Familie. Wir laden das Publikum ein, mitzusingen, zu tanzen und einen Abend voller fröhlicher Partystimmung zu genießen.“ Es kennt wohl beinahe jeder die Songs, was eine ansteckende und inklusive Atmosphäre schafft.

50 Konzerte spielen „4 SWEDES“ in diesem Jahr in allen Teilen Deutschlands.  „Thank You For The Music“ ist dabei mehr als nur ein Song. Die Band ist bereits seit 20 Jahren unterwegs und war lange als „ABBA Review“ bekannt, 2023 mussten sie aus rechtlichen Gründen ihren Namen ändern. Geblieben aber sind die zeitlosen Melodien und Texte von ABBA „4 SWEDES“ besteht aus sechs Musiker:innen aus Deutschland, Schweden, Jamaika, Polen und England.

Was den Musiksommer so besonders macht, ist die Mischung aus hochklassiger Live-Musik, der maritimen Kulisse und der entspannten Atmosphäre. Zur Halbzeit der Konzertreihe im Schaufenster Fischereihafen folgt ein Kracher auf den nächsten. „Das Programm in diesem Jahr ist wirklich außergewöhnlich “, sagt Henning Dörr von der Erlebnis Bremerhaven. Die Reihe wird fortgesetzt am Donnerstag, 30. Juli, mit der Beatles-Tribute-Band „ReCartney“. Der Eintritt ist frei!

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