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Bremerhaven: Die ersten Geburtstagsgeschenke sind da

T-Shirts, Caps, Sticker und Gummibärchen machen Lust auf 200 Jahre Bremerhaven

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Noch sind es einige Monate bis zum großen Geburtstag, doch die Vorfreude auf 200 Jahre Bremerhaven wächst. Zu den Maritimen Tagen präsentiert das Projektbüro Stadtjubiläum der Erlebnis Bremerhaven GmbH jetzt die ersten „Geburtstagsgeschenke“: T-Shirts und Caps mit dem Jubiläumslogo sind erstmals erhältlich. Dazu gibt es acht verschiedene Geburtstags-Sticker und vegane Gummibärchen im Jubiläumsdesign kostenlos zum Mitnehmen.

Für die T-Shirts wurde nicht nur das Logo auf der Vorderseite eingesetzt. Auf dem Rücken tragen sie selbstbewusst die Markenbotschaft des Jubiläums: „Unsere Welt. Unsere Stadt. Unser Bremerhaven“. Gemeinsam mit den Caps sind sie die ersten tragbaren Botschafter für den 200. Geburtstag der Seestadt.

Erhältlich sind T-Shirts (20 Euro) und Caps (15 Euro) während der Maritimen Tage bei einem Sonderverkauf im historischen Bahnwaggon am Neuen Hafen. Dort verteilt die Erlebnis Bremerhaven täglich von 11 bis 20 Uhr auch kostenlos die Jubiläums-Sticker und Gummibärchen.

Plakataktion wirbt für das Jubiläum
Gleichzeitig gibt es im Bahnwaggon einen ersten Vorgeschmack auf die Jubiläumskampagne: Dort wird das erste von insgesamt vier Plakatmotiven präsentiert. Ab September sollen die Motive an 75 Stellen in Bremerhaven und der Region auf den besonderen Geburtstag aufmerksam machen und die Vorfreude auf 2027 weiter steigern.

„200 Jahre Bremerhaven sind ein Geburtstag, den wir mit der ganzen Stadt feiern wollen. Mit den ersten T-Shirts, Caps und Stickern wird das Jubiläum jetzt langsam sichtbar und greifbar“, sagt Michael Gerber, Geschäftsführer der Erlebnis Bremerhaven GmbH. „Und natürlich darf bei einem Geburtstag auch etwas Süßes nicht fehlen“, ergänzt Benthe Stolz, die Leiterin des Projektbüros. „Deshalb verschenken wir zu den Maritimen Tagen Jubiläums-Gummibärchen.“

Der Anlass für das große Jubiläum liegt fast zwei Jahrhunderte zurück: Am 11. Januar 1827 kaufte der Bremer Bürgermeister Johann Smidt dem Königreich Hannover ein Stück Land an der Wesermündung ab, um dort einen neuen Hafen für Bremen anzulegen. Es war die Geburtsstunde Bremerhavens.

Genau 200 Jahre später wird dieser Geburtstag nicht nur an einem Tag gefeiert. 2027 steht ein ganzes Jahr im Zeichen des Stadtjubiläums. Mit Veranstaltungen, Aktionen und Projekten soll die Geschichte Bremerhavens ebenso in den Mittelpunkt rücken wie die Gegenwart und Zukunft der Stadt. Die ersten Geburtstagsgeschenke geben bei den Maritimen Tagen schon einmal einen Vorgeschmack darauf.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Erlebnis Bremerhaven
Gesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen mbH
H.-H.-Meier-Straße 6, 27568 Bremerhaven
www.bremerhaven-erleben.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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