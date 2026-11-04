Bremerhaven: Bremerhavener Weihnachtsmarkt: Der Aufbau für das „Lichtermeer“ beginnt
Festlicher Glanz in der Innenstadt vom 23.11. bis 30.12. - Erstmals gibt es „Stille Stunden“
Fast 500 geschmückte Bäume, leuchtende Figuren, begehbare Weihnachtskugeln und zahlreiche Fotomotive sorgen zwischen der Großen Kirche und dem Theodor-Heuss-Platz für eine besondere Atmosphäre. Ein echter Hingucker wird wieder die große Nordmanntanne vor dem Stadttheater, die in diesem Jahr von einer Familie in Geestland gespendet wird. Am Freitag, 13. November, wird der Baum gefällt und direkt im Anschluss vor dem Stadttheater aufgestellt.
Mehr Besinnlichkeit statt lauter Partymusik
In diesem Jahr setzt die Erlebnis Bremerhaven GmbH als Ausrichter des Marktes gemeinsam mit den Schaustellern darauf, noch stärker auf eine traditionelle Weihnachtsatmosphäre zu setzen. Dazu gehört auch die musikalische Gestaltung. An den Ständen soll verstärkt weihnachtliche Musik gespielt werden. „Wir wollen keinen Ballermann-Sound auf dem Weihnachtsmarkt“, sagt Marktmeisterin Karolin Meier. „Die Menschen kommen zu uns, um die besondere Stimmung zu genießen. Dazu gehören festliche Beleuchtung, der Duft von gebrannten Mandeln und natürlich auch die passende Weihnachtsmusik.“ Neu sind etwa mittwochs Mitsing- und donnerstags Candlelight-Konzerte, während freitags und sonnabends an den Abenden traditionell an vielen Ständen Partystimmung aufkommt.
Erstmals „Stille Stunden“ auf dem Weihnachtsmarkt
Eine besondere Neuerung sind die „Stillen Stunden“, die der Bremerhavener Weihnachtsmarkt erstmals gemeinsam mit dem Netzwerk Inklusives Bremerhaven anbietet. Am 2., 9. und 16. Dezember wird jeweils von 13.30 bis 15.30 Uhr auf zusätzliche Musik verzichtet und Lichteffekte ausgeschaltet, um die Reizkulisse bewusst zu reduzieren. Das Angebot richtet sich an Menschen mit besonderen sensorischen Empfindlichkeiten, aber auch an ältere Menschen, Familien mit kleinen Kindern und alle, die den Weihnachtsmarkt etwas ruhiger erleben möchten.
Auch zu den Stillen Stunden bleibt der Markt ein lebendiger Treffpunkt. Die üblichen Geräusche des Marktgeschehens lassen sich nicht vollständig vermeiden, durch den Verzicht auf zusätzliche akustische und visuelle Reize soll jedoch eine deutlich ruhigere Atmosphäre entstehen.
Märchenhütten, Riesenrad und Weihnachtszauber
Während die Vorbereitungen in der Innenstadt anlaufen, wächst auch die Vorfreude auf die zahlreichen Attraktionen. Die liebevoll gestalteten Märchenhütten entlang der Fußgängerzone laden Kinder wieder zum Zuhören und Entdecken ein. Auf dem Theodor-Heuss-Platz dreht sich das Riesenrad, während im Grog-Dorf an der Großen Kirche und am Irish Corner hinter der Kirche weihnachtliche Spezialitäten auf die Besucher warten.
An den Adventswochenenden öffnet auf dem Theodor-Heuss-Platz die „Kleine Weihnachtswelt“. 20 Aussteller präsentieren dort handgefertigte Geschenkideen, Kunsthandwerk, Kerzen, Holzspielzeug und weitere besondere Produkte.
Auch sportlich wird es wieder: An der Eisstockbahn am Werftbrunnen können Gruppen gegeneinander antreten. Für Kinder steht die Bahn an den Adventswochenenden samstags und sonntags von 12 bis 14 Uhr kostenfrei zum Curling zur Verfügung.
Weihnachtsumzug und kostenloses Weihnachtskino
Zu den Höhepunkten des Programms gehört der Weihnachtsumzug am Montag, 7. Dezember, um 17 Uhr. Weihnachtsmann, fantasievolle Elfen, Walk Acts und die Sambaband „Confusao“ ziehen von der Großen Kirche bis zum Theodor-Heuss-Platz. Dort verteilt der Weihnachtsmann kleine Überraschungen an die Kinder.
Bereits am Nikolaustag, 6. Dezember, ist der „Größte Nikolaus“ unterwegs. Der imposante Stelzenläufer sorgt mit seiner lebendigen Marionette Jocino für staunende Gesichter. Das Programm beschließt am Abend des 23. Dezember wieder eine Feuer- und Lasershow.
Auch das kostenlose Weihnachtskino im Passage-Kino im Columbus-Center kehrt zurück. Im Dezember werden an vier Dienstagen um 18 Uhr weihnachtliche Filme gezeigt. Insgesamt können rund 600 kostenlose Kinotickets vergeben werden.
Genussführungen schon jetzt gefragt
Dass die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt groß ist, zeigt die Nachfrage nach den beliebten Genussführungen. Bereits vor dem Start des Marktes sind mehrere Termine ausgebucht. Im dritten Jahr des Angebots können die Teilnehmenden dienstags und mittwochs von 15.30 bis 18 Uhr den Weihnachtsmarkt von seiner köstlichsten Seite entdecken. Dabei erfahren sie Wissenswertes über die Geschichte der Weihnachtsmärkte, lernen die Schausteller und ihre Spezialitäten kennen und dürfen an verschiedenen Stationen selbst probieren und mitmachen. Den Abschluss bildet eine Fahrt mit dem Riesenrad. Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Person.
Weihnachtsmarkt bis zum 30. Dezember
Der Bremerhavener Weihnachtsmarkt wird am Montag, 23. November, um 18 Uhr von Oberbürgermeister Martin Günthner an der Großen Kirche eröffnet. Das feierliche Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung wird vom Kinder- und Jugendchor der Christuskirche begleitet. Anschließend ist der Markt täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Lediglich an den Weihnachtsfeiertagen vom 24. bis 26. Dezember bleiben die Stände geschlossen. Am 27. Dezember geht es weiter, bis der Weihnachtsmarkt am 30. Dezember schließt.
Weitere Informationen zum Programm, den Genussführungen und allen Angeboten gibt es unter www.bremerhaven-erleben.de/weihnachtsmarkt
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