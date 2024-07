Braker Binnenhafenfest 2024

Leinen los, Segel gesetzt und Kurs Richtung Brake - das Binnenhafenfest startet vom 02. bis zum 04.08. mit einem bunten Programm für Groß und Klein! Egal ob überzeugte Landratte oder waschechter Seebär, beim diesjährigen Braker Binnenhafenfest ist wieder für alle was dabei!Neben der traditionellen Kutterpull-Regatta des Braker Ruder- und Segelvereins oder dem beliebtem Entenrennen des Lions Club bietet das Fest Bus-Hafenrundfahrten, einen Familien-Flohmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, Schiffs-Besichtigungen, eine Kinder-Rallye und natürlich viel Live-Musik.Hochmoderne Kran- und Siloanlagen, „dicke Pötte“ und ein Hauch von Fernweh! Der Braker Spezialhafen bietet viel und all dies kann im Rahmen des Binnenhafenfestes besichtigt werden! Die Firma J. Müller veranstaltet in Kooperation mit Niedersachsen Ports am Sonntag, 04.08. von 13:00 bis 17:00 Uhr kostenlose Hafentouren, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Auch musikalisch bietet das Binnenhafenfest 2024 etwas für jeden Geschmack! Bereits am Freitag, den 02.08. sticht der Nordenhamer Frauen-Shantychorum 20:00 Uhr ab Brake in See und singt live auf der „MS Guntsiet“. Maritime Stücke treffen auf Schlager und Partymusik zum Mitsingen. Tickets sind begrenzt und müssen im Vorfeld unter www.brake-touristinfo.de/erlebnisse-buchen oder Tel. 04401-19433 gebucht werden. Abends legt ab 18:00 Uhrfür das Party-Volk auf der Hauptbühne auf.Mit dem Duogibt´s am Samstagnachmittag „Küstenspaß von der Waterkant“, eh´ es dann am Samstagabend mitheißt: „Let´s Rock!!“ Die Band rund um die bekannten Künstler Thomas Bläscke und Sarah Dähn hat bereits bei Konzerten in Südafrika, China und den U.S.A. das Publikum begeistert. In Brake werden sie zwei Stunden lang Songs aus den Genres Rock, Pop, Musical und Chanson präsentieren, darunter Stücke von Queen, ABBA, Tina Turner, Prince, Michael Bublé, Udo Jürgens, Helene Fischer und viele mehr.Im Anschluss gibt´s Musik vonbis in den späten Abend.Auf der Neptun-Bühne dürfen sich Fans auf kernigen Rock vonund Gitarrenmusik vonfreuen.Sonntagnachmittag wird es noch einmal richtig maritim mit denaus Bremerhaven, die ab 13:00 Uhr auf der Hauptbühne mit Shantymusik zum Schunkeln und Mitsingen einladen.Fr., 02.08. bis So., 04.08.Binnenhafen BrakeEintritt frei!Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Brake Tourismus und Marketing e.V.04401 / 19433Kaje 926919 Brakeveranstaltungen@brake-touristinfo.de